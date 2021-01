Dua Lipa incinta? Web: “Secondo bebè in casa Hadid”, lei rompe il silenzio

Dua Lipa è incinta? La cantante, attualmente fidanzata con Anwar Hadid – modello e fratello delle famose sorelle Gigi e Bella – ha deciso di dare una risposta ai rumors che sono spuntati fuori a seguito di un suo stesso messaggio. La nota artista si è ritrovata ad affrontare i commenti insistenti da parte dei fan sulla sua presunta gravidanza. Il tutto ha preso inizio proprio quando la cantante ha condiviso sui social una serie di emoji. In questo post sono stati individuati immediatamente dai fan dei riferimenti all’arrivo di un bebè. Hanno iniziato così a chiedere esplicitamente a Dua se fosse in dolce attesa. Sui social la cantante non ha dato alcuna risposta, ma ecco che ieri su Jimmy Kimmel Live! ha rivelato la verità riguardante questa presunta gravidanza.

In particolare, il suo post sul social riportava emoji con biberon, angioletti e orsacchiotti. Ma ora l’artista 25enne ha fatto sapere che non avrebbe voluto dare dei messaggi nascosti. Infatti, non è incinta! Ha spento così i rumors sull’arrivo del secondo bebè in casa Hadid. Solo qualche mese fa è nata la prima figlia di Gigi, sorella di Anwar, con cui Dua fa ormai coppia fissa dal 2019. I fan hanno iniziato a ipotizzare che stesse arrivando un cuginetto per la primogenita di Zayn Malik. Almeno per il momento, questo non è possibile. La stessa 25enne ha smentito: “Non sono incinta, solo per chiarire“.

Nel corso della sua intervista, ha ammesso di trovare gusto nel condividere emoji casuali. Un gioco il suo, che poi ha automaticamente fatto impazzire i fan. L’artista di Future Nostalgia ha ricordato il momento in cui, lo scorso 13 gennaio, sotto il suo post ha notato numerosi commenti riguardanti questa presunta gravidanza. Ha inizialmente osservato le foto che ha pubblicato ultimamente per comprendere se una di esse abbia potuto generare questi rumors. Dopo di che, ha visto che molti utenti si riferivano a un suo “messaggio criptico per annunciare la gravidanza”.

A questo punto, ha compreso che a causare questo caos è stato il suo modo giocoso di condividere le emoji sui social. “A caso, non ci ho davvero pensato”, ha precisato Dua, che non voleva assolutamente condividere un messaggio criptico o alimentare il gossip.