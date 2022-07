Dua Lipa, fuochi d’artificio e feriti: il concerto finisce male

Un gran bello spavento per tutti i fan che ieri sera erano presenti al concerto di Dua Lipa tenutosi a Toronto, presso la Scotiabank Arena. Nonostante i rigidi controlli di sicurezza, infatti, alcuni fan sono riusciti a far passare all’interno della struttura dei pericolosi fuochi d’artificio, che ad un certo punto del live sono stati fatti scoppiare, al chiuso.

Le immagini, già diventate virali, sono finite sulla pagina Twitter PopCrave (qui potete rivedere cos’è successo) e mostrano per l’appunto l’esatto momento in cui i fuochi scoppiano in tutte le direzioni, mettendo evidentemente in pericolo i presenti. Ovviamente, l’oggetto pirotecnico non avrebbe mai dovuto entrare nella struttura, ma probabilmente è stato trovato il modo di farlo entrare “sotto traccia” e di nascosto agli occhi della security presente all’evento.

Alla luce dei fatti, le autorità si sono già messe al lavoro con i responsabili della sicurezza per cercare di capire in che modo è stato possibile introdurre al concerto di Dua Lipa un prodotto simile (e saranno dolori per chi non si è accorto di nulla). Grazie alle telecamere di sicurezza presenti dovrebbe inoltre essere possibile capire molto presto l’identità dei fan presenti nel parterre di Dua Lipa che hanno effettivamente acceso i fuochi d’artificio.

Stando al magazine TMZ, che è entrato in contatto con i responsabili del palazzetto dove si è svolto il concerto, a causa dei fuochi d’artificio tre persone sono rimaste ferite. Per fortuna, nessuno degli individui toccati dai fuochi è in condizioni preoccupanti: si tratta infatti di feriti lievi. Almeno per il momento, l’artista non ha ancora commentato l’evento sui suoi profili social.

Dua Lipa: il precedente incidente italiano al Future Nostalgia Tour

Lo scorso maggio l’artista di New Rules è stata ospite del nostro paese, dove si è esibita con due tappe del suo attuale tour mondiale. In occasione del concerto a Bologna, la cantante si era resa protagonista di un piccolo “epic fail” sul palco. Mentre stava cantando, scatenata, Dua Lipa è infatti scivolata, battendo con forza il fianco a terra. Nonostante i timori dei fan, la cantante ha poi proseguito il concerto senza ulteriori scivoloni. Anche se il tonfo è stato molto forte, Dua Lipa non si è fortunatamente fatta male.