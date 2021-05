Drusilla Gucci smentisce il flirt con Damiano dei Maneskin: “Purtroppo”

Drusilla Gucci e Damiano dei Maneskin non sono mai stati insieme. A distanza di un mese dal gossip che ha coinvolto i due giovani, oggi è arrivata la smentita dell’ex naufraga. Dopo l’esperienza sull’Isola dei Famosi 2021, Drusilla è stata intervistata dal settimanale Chi e sebbene non sia arrivata la domanda su Damiano David dei Maneskin lei ha chiesto di fare una precisazione. O forse chissà ha solo anticipato l’argomento, se non lo avesse tirato fuori lei magari sarebbe arrivata la domanda.

Nel rispondere a un altro quesito, Drusilla ha chiesto di avere spazio per fare una rettifica. Tornata in Italia dopo l’eliminazione all’Isola dei Famosi ha scoperto che c’è stato il gossip con Damiano dei Maneskin, quindi ha deciso di smentire. Lo ha fatto spiegando che ha avuto poche relazioni nella sua vita e tutte durature. E poi ha aggiunto: “Hanno scritto che ho avuto una storia con il cantante Damiano dei Maneskin. Fake news… Purtroppo”. Il fatto che abbia aggiunto il purtroppo ha strappato un sorriso, anche se non è chiaro in che senso lo abbia detto.

Il purtroppo potrebbe essere riferito a chi ha dato la notizia, come se fosse dispiaciuta per loro di dover smentire. Oppure potrebbe aver detto che purtroppo è una fake news perché in realtà Damiano non le sarebbe indifferente, come a tanta altra gente d’altronde. Insomma, ha smentito il gossip delle settimane scorse ma un domani chi può saperlo. Nel corso dell’intervista la concorrente, una delle più amate dal pubblico dell’Isola 2021, ha parlato delle sue relazioni passate.

Drusilla Gucci oggi non è fidanzata e non ha corteggiatori famosi dopo il reality show. Anzi, pare non le piacerebbe neanche averli: “Ho avuto poche storie e non con personaggi conosciuti, per carità!”. Nonostante ciò, spunteranno tanti corteggiatori, famosi e non, dopo la sua partecipazione all’Isola perché è stata apprezzata da tantissima gente e avrà fatto colpo su qualcuno. Ha raccontato di avere alle spalle tre storie importanti e anche una convivenza, quando ha vissuto in California per un anno. Oggi ha voglia di trovare il vero amore, sta aspettando la persona giusta che non è interessata al suo cognome.

Anche mamma Stefania aveva parlato delle relazioni passate di Drusilla, chiarendo che oggi è single. La sua ultima storia è durata cinque anni e in generale le piacciono i ragazzi muscolosi, ma con una bella testa.