Dramma Veronica Satti, capelli a zero: “Mental breakdown, buio”

Veronica Satti si è rasata i capelli dopo aver affrontato un periodo molto difficile. La figlia di Bobby Solo ha deciso di donare i suoi capelli a un’associazione per la lotta contro i tumori. A svelarlo è lei stessa, attraverso il suo account ufficiale di Instagram. Non è la prima volta che l’ex concorrente del Grande Fratello parla con i suoi follower di situazioni così delicate.

Dopo la sua esperienza nella Casa di Cinecittà, qualche anno fa, la figlia di Bobby Solo aveva ammesso di aver vissuto un altro periodo turbolento e di averlo superato grazie anche all’aiuto del padre. In questi giorni, Veronica ha scelto di raccontare la crisi depressiva che ha appena affrontato. In realtà, i suoi fan si erano resi conto da tempo che c’era qualcosa che non andava nella vita della Satti.

“Eh sì! porto la parrucca in realtà sono così. Avevo molta ansia a mettere questa foto ma è una rinascita, l’anima lavata, pronta a riscrivermi dopo un periodo di crisi, di profondo dolore e intensa sofferenza. Sono ancora qui”

Queste le parole scritte da Veronica Satti, che si è mostrata rasata. Con questo post, l’ex gieffina h ricordato a tutti che è possibile donare i propri capelli alle persone che stanno effettuando la chemioterapia. In questi casi, vengono create delle parrucche di capelli veri, che riescono a dare un po’ di conforto a “quelle persone che stanno camminando in un viaggio di tormento, afflizione ma che sono coraggiosissime”.

Veronica ha scelto di donarli all’organizzazione no-profit Lega Tumori di Genova. Un bellissimo gesto quello fatto dalla Satti, che in un secondo post ha scritto: “Non lo vedi che sto male! Non lo vedi che non riesco più ad amare. Non lo vedi che non mi posso fermare”. In tanti, però, si sono chiesti il motivo per cui la figlia di Bobby Solo ha deciso di rasarsi i capelli.

La Satti ha raccontato, secondo quanto si legge su Today, che circa un mese fa ha avuto “un forte mental breakdown”, durante il quale è stata malissimo. A questo punto, ha spiegato nel dettaglio cosa l’ha portata a compiere questo gesto.

“La depressione maggiore mi stava divorando, avevo una voragine di oscurità che risucchiava anche la notizia più bella, la cosa più felice. Sentivo questo momento di serenità, poi dentro alla voragine e tornava il vuoto. Il dolore, angoscia, ansia, desolazione, apatia e disperazione erano le uniche cose di cui ero composta. In un momento ho preso il rasoio e ho tagliato tutti i miei capelli, come una sorta di purificazione, di pulizia del karma, di purità dell’anima”

Attraverso la terapia e l’aiuto di “persone meravigliose” è riuscita a rialzarsi. Sebbene per Veronica Satti questo periodo difficile non sia giunto al termine, si sente più forte. “Sono diventata una hikikomori e ora riesco a uscire di casa dopo due anni di auto segregazione”, ha ammesso l’ex gieffina. Un momento di rinascita quello che sta vivendo e oggi consiglia a tutti di chiedere aiuto, senza prova alcuna vergogna.

Spera che questa sua rinascita possa essere d’aiuto a qualcuno. Per questo, ha deciso di donare i suoi capelli all’associazione Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Veronica Satti ha ricordato così come sia importante aiutarsi a vicenda.