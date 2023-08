Dramma per Gian Maria Sainato: il padre è morto annegato

L’influencer Gian Maria Sainato, noto dal pubblico tv per aver preso parte all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, si è trovato a fare i conti con la tragica scomparsa di suo padre, Andrea Sainato. Stando a quanto riporta Il Mattino, l’uomo sarebbe annegato a Sapri (comune della provincia di Salerno, in Campania) e, nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui purtroppo non ci sarebbe stato nulla da fare.

In queste ore in tantissimi tra i fan, gli amici e i colleghi di Gian Maria Sainato gli stanno esprimendo la loro vicinanza e le loro condoglianze tramite social. L’influencer non ha ancora rotto il silenzio in merito all’accaduto che, senza dubbio, deve averlo lasciato sotto shock. Al momento non è chiaro se suo padre sia stato colto da un malore o se abbia avuto altre difficoltà che possano avergli impedito di uscire dall’acqua.

Ad accorgersi che qualcosa non andava sarebbe stato un poliziotto originario di Sapri, che si trovava sulla stessa spiaggia libero dal servizio. Il papà di Gian Maria Sainato aveva 59 anni e sembra che fosse un buon nuotatore. Tra le ipotesi sulla sua scomparsa attualmente al vaglio vi sarebbero quelle legate alle condizioni meteo avverse che, sommate al mare mosso, potrebbero avergli impedito di uscire dall’acqua e mettersi in salvo.

Gian Maria Sainato: il rapporto con il padre

Durante la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, lo stesso Gian Maria aveva confessato che i suoi rapporti con il padre non fossero dei migliori e che lui e il genitore non avrebbero parlato per oltre 10 anni. “Di questa cosa non ne ho mai parlato. Ho avuto un passato difficilissimo con mio padre. Non ci ha fatto vivere bene in famiglia”, aveva dichiarato per la prima volta durante la sua partecipazione al reality show.

Gian Maria Sainato ha sempre vissuto con la madre e con sua sorella e al momento non è dato sapere quali fossero i suoi rapporti con il padre e se fossero migliorati dopo la sua partecipazione allo show condotto da Ilary Blasi. Sui social in tanti hanno appreso con sgomento la notizia della tragica scomparsa di suo padre e si chiedono se presto l’influencer romperà il silenzio in merito all’accaduto.