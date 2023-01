Periodo complicato per uno degli ex cantanti di Amici. Pasqualino Maione, concorrente della settima edizione vinta da Marco Carta, sta vivendo un vero e proprio dramma. Oggi non è rimasto più nulla del suo fisico tonico e scolpito: è in ospedale da quattro mesi ed è dimagrito ben trenta chili.

In un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo Pasqualino di Amici ha confidato che tutto è cominciato a luglio, quando ha avuto il Covid ben due volte. Venti giorni chiuso in casa, con mal di testa atroci. Maione sveniva addirittura per il forte dolore, aveva la febbre a quaranta e non riusciva a riprendersi.

Pasqualino Maione di Amici ha dunque spiegato:

“La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”

Oggi Pasqualino resta ricoverato in ospedale in attesa di guarire: la mattina si sottopone ad una terapia con il cortisone ed altri farmaci. Accanto a lui la sua famiglia e soprattutto la madre e la sorella Giovanna, che vanno a trovare il 38enne praticamente tutti i giorni.

In questi mesi Maione ha ricevuto il sostegno di altri ex allievi di Amici: Roberta Bonanno e Marta Rossi. Nessuna chiamata da parte di Maria De Filippi: dopo la fine del programma i due non sono rimasti in contatto. E Marco Carta? Capita ogni tanto di sentirsi, ha rivelato Pasqualino, ma nulla di più.

Pasqualino Maione spera di risolvere presto i suoi problemi di salute e rilanciare la sua carriera musicale che nonostante l’esperienza nella Scuola più famosa d’Italia non ha mai davvero spiccato il volo. Il giovane sogna di partecipare a Tale e Quale Show visto che da sempre ama le imitazioni.

Un format, quello di Carlo Conti, che spesso ha arruolato nel suo cast ex di Amici: Roberta Bonanno e Marco Carta, ad esempio, hanno partecipato qualche anno fa. Ma pure, solo per citarne alcuni, Valerio Scanu, Virginio, Dennis Fantina, Antonino Spadaccino, Karima.

Qualche anno fa, più precisamente nel 2018, Pasqualino Maione è stato ospite di Mara Venier a Domenica In per prendere parte ad una speciale gara all’interno della trasmissione domenicale di Rai Uno.