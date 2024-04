Drag Race Italia chiude, nessun rinnovo su Paramount: i motivi

Secondo gli ultimi rumors pare che Drag Race Italia chiuderà definitivamente e quindi non ci sarà una quarta stagione. La trasmissione era stata recentemente comprata da Paramount ma ora sembra che non le voglia garantire un futuro.

Secondo quanto riportato da Tv Blog, la casa produttrice ha deciso di cambiare in generale la piattaforma. Dunque d’ora in poi verranno eliminati tutti i programmi per far rimanere solamente i film, internazionali principalmente. Dovendo optare per la filmografia la scelta di non proseguire con Drag Race è stata d’obbligo. Non si sa, però, se il format verrà acquistato da un’altra piattaforma.

Tv Blog sostiene che c’è possibilità che ci possa essere una quarta stagione se acquistata da piattaforme come Netflix o Prime. Dunque per ora il rinnovo del format sembra molto improbabile, nonostante avesse abbastanza seguito.

Il format e l’estromissione di Tommaso Zorzi

La trasmissione è partita su Real Time con la conduzione di Tommaso Zorzi, affiancato da Chiara Francini e Priscilla. Si basa su una sfida tra drag queen e, dopo varie prove, viene scelta la vincitrice dell’edizione.

Ogni puntata, in genere, si divide in 3 sfide: la mini sfida, la sfida principale e l’eliminazione. Infatti in ogni episodio una concorrente deve abbandonare il gioco. La giuria in questi anni è stata diversa e non ci sono stati personaggi fissi. Un programma eclettico che ha dato luce alla realtà delle drag queen, prendendo spunto dal format statunitense.

I primi due anni a condurre c’è stato Zorzi, poi improvvisamente è stato estromesso e sostituito con Paola Iezzi, senza alcuna spiegazione.

Recentemente l’influencer ha rivelato di esserci rimasto molto male per come da un giorno all’altro “è stato cacciato“. Ha infatti rivelato di non aver ricevuto nessuna spiegazione ma di essersi trovato sostituito improvvisamente. Ha però confessato che, a distanza di tempo, ha capito che probabilmente il motivo era a livello contrattuale con la rete. Nella terza edizione, infatti, la trasmissione è passata a Paramount e Zorzi è ancora legato a Discovery. Infatti, sempre per loro, sta lavorando a Cortesie per gli Ospiti.

Dunque il cambio di rete non si è rivelato un successo e sembra proprio che se nessuno ospiterà la trasmissione la quarta stagione non ci sarà e chiuderà definitivamente i battenti.