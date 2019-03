La Dottoressa Giò, confermata un’altra stagione: si girerà in estate

Barbara D’Urso: confermata nuova stagione de La Dottoressa Giò

Ne saranno felici tutti i fan scatenati di Barbara d’Urso e ancor di più i nostalgici telespettatori della storica serie televisiva La Dottoressa Giò. È infatti notizia dell’ultima ora che il remake della fiction di Canale 5 ritornerà con una nuovissima stagione nel 2020. La conferma è arrivata direttamente dal pranzo di presentazione di Live – Non è la D’urso, l’inedito show di Lady Cologno che la vedrà tornare in prima serata dopo il mal riuscito esperimento di Baila! nel 2011. La notizia del ritorno della serie La Dottoressa Giò è stata divulgata anche da Tgcom, sorrisi.com ed Il Messaggero; quindi possiamo dire che non ci sono assolutamente dubbi.

La Dotoressa Giò: la nuova stagione si girerà in estate

Il ritorno de La Dottoressa Giò, arrivato a più di venti anni di distanza dalla prima stagione, non è stato un vero e proprio successo. In molti infatti hanno definito la fiction con protagonista Barbara d’Urso, ritornata nel ruolo di attrice, un vero e proprio flop. Ma nonostante questo e nonostante il prossimo impegno con il nuovo programma Live – Non è la d’Urso, Mediaset e Canale 5 hanno deciso di riconfermare la serie. Le riprese, da quanto sembra, partiranno durante l’estate 2019, quando la conduttrice tutta cuore e caffeuccio non sarà più in onda con il suo nuovo show in prime time.

Torna La Dottoressa Giò dopo l’appello dei fan

Come abbiamo detto la fiction con Barbara d’Urso nei panni dell’amata dottoressa non ha dato i frutti sperati. Partita male, La Dottoressa Giò ha raccolto un buon seguito nell’ultimissima puntata, seguita da circa tre milioni e mezzo di telespettatori. Nonostante gli ascolti non siano stati proprio al livello di quelli a cui è abituata la D’Urso con Pomeriggio 5 e Domenica Live, la nuova stagione ci sarà. A chiederla, proprio durante l’episodio finale, tantissimi fan di Barbarella che si sono riversati sui social per chiedere nuove puntate. Accontentati.