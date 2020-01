Dora e Pasquale, silenzio a C’è posta per te: ‘déjà vu’, Maria sconfitta

C’è posta per te, cala il silenzio: effetto ‘déjà vu’, Maria De Filippi sconfitta: Dora non rientra in studio

Momento déjà vu a C’è posta per te durante la storia di Pasquale, Dora e Nella. Maria De Filippi lascia la trasmissione e cerca di riacchiappare Dora. In studio cala il silenzio e subito la mente corre a poco meno di due anni fa, quando il programma, mentre la conduttrice era a colloquio fitto con Pino, lasciò gli spettatori incollati al teleschermo per ben una decina di minuti nel totale silenzio. Un tempo infinito dal punto di vista televisivo. Eppure funzionò e tutti osannarono la scelta autoriale (lo show è registrato e si poteva tranquillamente tagliare la scena se si fosse voluto). Si parlò di metatelevisione, dell’ennesimo colpo di genio di Queen Mary che regalò un momento unico e sperimentale al piccolo schermo. Nella puntata odierna, seppur con tempistiche più ristrette, la moglie di Costanzo è ‘sparita’ ancora e…

Maria nel dietro le quinte, in studio non vola una mosca

La storia in questione è quella di Nella, 51enne che non ha rapporti con papà Pasquale da diverso tempo per ruggini familiari accadute in passato. Al fianco di quest’ultimo c’è Dora, la sua seconda moglie, anch’essa in rotta con Nella. Ed è proprio tra le due donne che ci sono attriti, a quanto pare, insanabili. Infatti, nonostante Maria cerchi di convincere Dora ad aprire la busta (Pasquale era d’accordo per rincontrare la figlia), questa è irremovibile e lascia lo studio. A questo punto la De Filippi si fionda nel dietro le quinte e ritenta di far cambiare idea alla donna. Nel frattempo in onda cala il silenzio. Le telecamere indugiano sui protagonisti della storia e sul pubblico. Non vola una mosca. L’effetto déjà vu è servito.

“Ci ho provato ma non ce la faccio”

“Ci ho provato ma non ce la faccio”, sussurra Maria, sconfitta nel suo intento di far tornare sui propri passi Dora. Lo studio riprende ‘voce’, la busta si apre e Pasquale riabbraccia la figlia Nella. Ad alzare bandiera bianca è però Queen Mary: la conduttrice dei ‘miracoli’ stavolta non ce l’ha fatta. E questa è una notizia.