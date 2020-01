Banderas a C’è posta per te, ma la star è sempre Maria: frase per Marisa

Banderas sbarca a C’è posta per te, ma la star è sempre Maria De Filippi: lo scialle e la frase rivolta a Marisa è da applausi

Sbarca Antonio Banderas a C’è posta per te. Chiacchierata rapida e classica con Maria De Filippi e poi via con la prima storia. Il divo si nasconde e la scena la prende la conduttrice che narra la storia di Andrea e Marisa, figlio e madre che hanno dovuto affrontare un dramma familiare circa un anno fa. Una notte come tante Marisa va a svegliare Andrea, il papà non respira. Troppo tardi per intervenire. Il lutto ha fatto crescere in fretta Andrea, ma Marisa, dal giorno in cui ha perso il marito, non vive più.

“Le persone ti rimangono nel cuore indipendentemente dal colore degli abiti”

“Andrea vuole fare un regalo alla mamma e spera di darle uno scossone”, narra Maria, iniziando a descrivere la storia. Il giovane è emozionato. Ancor più emozionata la madre che arriva in studio e apre la busta. “Ti amo mamma” sussurra Andrea, mentre Queen Mary continua a narrare. Marisa è un fiume di lacrime. Il lutto fa ancora molto male. La De Filippi a un certo punto consegna uno scialle colorato, regalo del figlio per la madre. Marisa lo tiene tra le mani ma non lo indossa. “Quello scialle però non lo hai messo, Andrea te lo ha regalato per farti bella”, dichiara la moglie di Costanzo. “Devo metterlo Maria?”, risponde la donna titubante. La conduttrice capisce in fretta il problema: “Perché non è nero?”. Pausa, poi la perla: “Le persone ti rimangono nel cuore indipendentemente dal colore degli abiti”.

Banderas from Hollywood, ma la star è sempre Maria

La frase fa breccia nel cuore di Marisa che indossa lo scialle. “Hai ragione”, sussurra. Intanto sui social si sprecano i commenti che inneggiano a Mary. A questo punto Banderas si palesa innanzi alla vedova. Emozione e sorpresa si mescolano. Il divo racconta che anche lui in passato ha perso molte persone care, consigliandole di non mollare. Marisa promette che cercherà di farsi forza e di ricominciare a ‘vivere’. Banderas from Hollywood, ma la vera star è sempre lei: Queen Mary.