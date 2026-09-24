Doppio dramma per Teresa Langella, distrutta dalla morte del nonno dopo l’incidente di Andrea Dal Corso

Periodo drammatico per l’ex tronista di Uomini e Donne Teresa Langella che, dopo l’incidente stradale del marito Andrea Dal Corso, ha perso l’amato nonno Gianni, che era per lei un punto di riferimento. Lo ha annunciato la stessa influencer su Instagram, spiegando che la morte dell’anziano è avvenuta qualche giorno fa. Langella ha inoltre raccontato di essersi presa dei giorni di pausa dal lavoro, ma che ora è costretta a impegnarsi nella sua attività per rispettare i vincoli contrattuali.

Uomini e Donne, lutto per Teresa Langella: morto il nonno

L’ex tronista ha scritto che da qualche giorno la sua quotidianità non è più la stessa; è stata stravolta dalla perdita di nonno Gianni. “Il mio pezzo di cuore non c’è più”, ha dichiarato la 34enne, aggiungendo che non le resta altro da fare che accettare la dura legge della vita. Ha inoltre detto che vorrebbe prendersi del tempo per sé per metabolizzare il lutto e la sofferenza. Ma purtroppo quel tempo non lo può avere. “Non ce l’ho. Per quanto io ami il mio lavoro – ha osservato – la parte più difficile è sempre stata questa, e non voglio più nasconderlo: ho preso degli impegni contrattuali e delle collaborazioni che dopo giorni di stop non possono più essere rinviate”.

Teresa ha quindi fatto sapere che ricomincerà a lavorare, affermando che suo nonno avrebbe voluto così. Ha poi spiegato che tutto quello che pubblicherà sui social nei prossimi giorni è materiale registrato prima che Gianni venisse a mancare. Infine, rivolgendosi ai suoi fan, ha riferito che quando troverà la forza per parlare del grave lutto che l’ha colpita forse si confiderà pubblicamente sul difficile momento attraversato.

Il grave incidente stradale che ha coinvolto Andrea Dal Corso: una donna è deceduta

La morte di nonno Gianni arriva in un momento particolarmente complesso per Langella. Suo marito Andrea Dal Corso, pochi mesi fa, è rimasto coinvolto in un terribile incidente frontale. La donna che era al volante dell’altra auto è deceduta. Lui ha riportato lesioni serie. Gli sono state ingessate entrambe le braccia, si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico e per alcune settimane non è stato autosufficiente. Ora sta facendo un percorso di riabilitazione e si sta riprendendo piano piano.

Sia Andrea sia Teresa hanno spiegato in diverse occasioni di essere stati sconvolti dalla vicenda. soprattutto perché ha perso la vita una persona. Da quanto emerso fino ad ora, Dal Corso non avrebbe commesso infrazioni. Sarebbe stata la donna deceduta ad avere invaso la sua corsia di percorrenza e ad aver causato l’incidente.