Andrea Dal Corso operato e sua madre va ai funerali della donna morta nell’incidente

Andrea Dal Corso, nelle scorse ore, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla mano. L’ex volto di Uomini e Donne, il 15 luglio, è rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale. Una donna di 83 anni di nome Pierina ha avuto un malore e, con l’auto, ha invaso la corsia su cui stava transitando l’imprenditore: il frontale è stato terrificante. L’anziana è morta per le lesioni riportate, Dal Corso è stato invece ricoverato e gli sono state ingessate entrambe le braccia. I medici hanno successivamente deciso di operarlo. Nel frattempo sua madre è andata ai funerali della donna deceduta.

Andrea Dal Corso operato: gli hanno inserito dei fili di Kirschner nella mano

“L’operazione alla mano è andata bene. Mi hanno inserito dei fili di Kirschner per mantenere in posizione i frammenti ossei tra il primo metacarpo e il pollice, una procedura delicata ma necessaria per permettere una corretta guarigione e ridurre al minimo le possibili complicazioni future”, ha spiegato il marito di Teresa Langella, attraverso una storia Instagram. Ha aggiunto che ora dovrà portare ancora per un mese il gesso e dovrà ogni dieci giorni effettuare dei medicamenti. Ai primi di settembre, gli verranno rimossi i fili e potrà cominciare il percorso riabilitativo.

“Non sarà un’estate in movimento come avevo preventivato. Sarà un’estate diversa – ha raccontato l’imprenditore – Un’estate che mi sta insegnando il valore della pazienza, della lentezza e, soprattutto, della GRATITUDINE. Perché è proprio quando la vita ti obbliga a fermarti che inizi ad apprezzare davvero ciò che prima davi per scontato: la libertà di muoverti, i piccoli gesti quotidiani, il tempo con le persone che ami e il semplice fatto di stare bene. Grazie di cuore a tutti voi per i messaggi, l’affetto e la vicinanza che mi state dimostrando ogni giorno!”

La madre di Andrea Dal Corso presente ai funerali della donna deceduta

In una seconda storia Instagram pubblicata il 4 agosto, l’ex corteggiatore di UeD ha reso noto di aver saputo che sono stati celebrati i funerali dell’83enne che ha perso la vita nell’incidente che lo ha coinvolto, sottolineando che avrebbe voluto partecipare alle esequie. Ma non gli è stato possibile perché in questo momento non si trova a casa. Ha espresso vicinanza e rispetto nei confronti della famiglia della donna deceduta, rivelando che sua madre si è recata nella chiesa in cui si sono svolti i funerali per rappresentarlo. “Ciao Pierina, riposa in pace”, ha concluso l’imprenditore.

Dal Corso può contare sulla sua famiglia e sulla moglie Teresa Langella che in questi giorni lo segue passo dopo passo in quanto il marito non è autosufficiente, avendo entrambe le braccia ingessate. L’ex tronista ha parlato di “giorni di shock”, consapevole però che potesse anche andare molto peggio. Per questo ha espresso gratitudine nei confronti della vita.