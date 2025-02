Dopofestival, Lucarelli boccia Carlo Conti. Gaffe virale dei ballerini

Tempo di pagelle per la prima serata del Festival di Sanremo 2025. Oggi gli artisti e i conduttori saranno alle prese con le reazioni della stampa e dei social, ma già durante il Dopofestival Carlo Conti ha avuto la prima critica. Selvaggia Lucarelli ha definito noioso il suo festival.

Per sapere come è andata la prima serata di ieri, quali sono stati i momenti clou e la classifica provvisoria della sala stampa, potete trovare il riassunto qui. Questa sera si sfideranno i quattro ragazzi di Sanremo Giovani, riascolteremo 14 canzoni in gara e ad affiancare Carlo Conti ci saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. Secondo i social e la critica, Conti ha fatto un errore che potrebbe essere replicato stasera: ha scelto come co-conduttori personaggi che lo oscurano. Ieri Gerry Scotti e Antonella Clerici sono stati una spanna sopra, e anche Selvaggia Lucarelli al Dopofestival ha bocciato il direttore artistico. Un festival in cui non succede niente, ha detto.

Selvaggia Lucarelli al Dopofestival: ”Siamo tornati al vecchio regime”

Finita la gara canora, Alessandro Cattelan ha ospitato i cantanti al Dopofestival per tirare le somme. Con lui Alessandra Celentano, altro volto storico straordinariamente prestato da Mediaset, Anna dello Russo e Selvaggia Lucarelli. Da chi potevamo aspettarci una stoccata se non dalla Lucarelli? La sua impressione sulla serata d’apertura è stata quella di una grande fetta del pubblico a casa. Un festival noioso, in cui si è poco intrattenuti e non succede niente. Ben lontani sono i fasti dei rivoluzionari, come li ha soprannominati lei, Amadeus e Fiorello. Si torna all’antico regime con Carlo Conti, che non osa e non stupisce. Ecco le parole di Selvaggia:

“Senza Ama e Fiore è tornato il festival ULTRA – LINEARE, vecchio regime, Gerry Scotti ha parlato di panciere, la Clerici un passo indietro, non è successo niente.” SINTESI PERFETTA DI SELVAGGIA#Dopofestival#Sanremo2025 pic.twitter.com/3psxyTPFFt — 𝓔𝓶𝓪𝓷𝓾𝓮𝓵𝓮𝓼𝓸𝓷𝓸𝓲𝓸_97 🐅 (@zabetta97) February 12, 2025

Gaffe dei ballerini: statua di Carlo Conti distrutta

A differenza della gara in cui, come ha detto Selvaggia, è successo ben poco e non ci sono stati imprevisti, al Dopofestival arriva la prima gaffe: la statua di Carlo Conti non ha fatto una bella fine. Presentata da Alessandro Cattelan a mo’ di omaggio, simile a quella di Mike Bongiorno, la statua di Conti non è arrivata a fine serata. Si esibisce Gaia con la canzone in gara ”Chiamo Io Chiami Tu” con il corpo di ballo. Tutto prosegue liscio fino a fine del pezzo, quando proprio la cantante si accorge che uno dei ballerini ha staccato un braccio alla statua di Carlo Conti. Il commento di Cattelan: ”doveva succedere”. Inutile dire che la scena è diventata virale sui social: