Sanremo 2025, prima serata: curiosità e classifica con sorpresa

Il Festival di Sanremo 2025 è finalmente cominciato. L’attesa è giunta al termine e i colpi di scena non si fanno attendere. Al timone troviamo Carlo Conti accompagnato da Gerry Scotti e Antonella Clerici. Non mancano già i confronti con i Festival condotti da Amadeus. Rispetto a quest’ultimo, Carlo Conti ha scelto dei “compagni di viaggio” più sobri. Il suo modo di condurre, almeno per il momento, sembra lasciare molto spazio alla musica ed ai cantanti. O forse Carlo Conti sta solo prendendo le misure di questo importante palcoscenico. Certo non mancano battute al limite del fuori luogo che però lasciano scappare una sana risata.

Quando per esempio Gerry Scotti ha suggerito a Rkomi di mettersi la maglia della salute. Dichiarando che con l’aria condizionata avrebbe potuto rischiare un bel mal di pancia. Ovviamente utilizzando altri termini meno appropriati per una prima serata di Rai Uno. Conti ha mascherato l’accaduto proponendo il pezzo del cantante ed evitando che Scotti terminasse la frase. Abbiamo assistito anche alla primissima standing ovation della settantacinquesima edizione del Festival. L’applauso è stato rivolto a Simone Cristicchi. La canzone ha colpito il cuore di tantissimi italiani. Malgrado Cristicchi non abbia una grande estensione vocale, il testo e il mondo in cui è stato recitato ha fatto commuovere tutti. Ma veniamo alle noti rosa della serata.

Le cantanti copiano altre famosissime vip, ecco quali!

Qualche giovane cantante ha voluto omaggiare (o copiare?) delle icone femminili. Sapete di chi stiamo parlando? Di Gaia, Noemi e California (la cantante dei Coma Cose). Le tre donzelle hanno tratto ispirazione da altre famosissime artiste. Ma partiamo dalla prima. Gaia nella sua esibizione indossava un abito nude bellissimo accompagnato da un accessorio molto particolare. Si tratta di una guanto metallico. Lo stesso che Beyoncé ha indossato nel videoclip della sua hit più famosa “Single Ladies”.

Noemi invece ha sfoggiato un look molto più serio. Un abito a tubino nero lungo con strascico bianco. Il look però ha ricordato fortemente quello proposto da Chiara Ferragni nel Sanremo 2023. L’iconico outfit dell’influencer dove comparve l’ormai famosissima scritta “Pensati libera”. Infine giungiamo a California. Nonché la bravissima cantante del duo Coma Cose. La ragazza ha lasciato tutti di stucco con il suo trucco vagamente retrò. Il riferimento al periodo d’oro di Mina è chiaro. E qual miglior luogo se non Sanremo per omaggiare una delle migliori cantanti italiane?

Sanremo: la classifica della prima serata

La prima serata di questo Festival di Sanremo si è conclusa. Al termine della puntata Carlo Conti ha salutato Emis Killa che si è ritirato dal Festival ed ha enunciato la classifica dei primi cinque dandola, però, in ordine sparso.

Ecco i primi cinque brani (in ordine sparso) secondo il parere della giuria della sala stampa: Brunori Sas, Giorgia, Lucio Corsi, Simone Cristicchi e Achille Lauro.

Una classifica piuttosto scontata ad eccezione di Lucio Corsi che accede al podio senza che nessuno se lo aspettasse. Non ci resta che attendere le altre serate per scoprire se questa classifica verrà ribaltata oppure confermata!