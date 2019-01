Dopofestival con Papaleo: Micaela Ramazzotti e Miriam Leone in pole position

By

Festival di Sanremo 2019: chi condurrà il Dopofestival

Ormai non è una novità: Rocco Papaleo condurrà il Dopofestival 2019. Per l’attore si tratta di un ritorno alla kermesse musicale che ha condotto nel 2012 insieme a Gianni Morandi e Ivana Mrazova. Ma chi accompagnerà questa volta Rocco? Spy, nel numero in edicola da venerdì 11 gennaio, rivela che Papaleo sarà affiancato da due attrici del cinema italiano. Ovvero Miriam Leone e Micaela Ramazzotti. Salvo imprevisti dell’ultima ora saranno le due interpreti a commentare le varie serate dell’evento, che si svolgerà nella città ligure dal 5 al 9 febbraio.

Spy rivela anche i primi ospiti del Festival di Sanremo 2019

Il settimanale diretto da Massimo Borgnis anticipa pure i nomi di alcuni dei super ospiti italiani. Oltre all’inedito duo formato da Andrea Bocelli e dal figlio Matteo (già annunciato), sono pronti nomi illustri come quello di Luciano Ligabue, di Eros Ramazzotti e di Marco Mengoni. Baglioni punta anche a portare sul palco dell’Ariston il nuovo “superduo” della canzone italiana, formato da Laura Pausini e Biagio Antonacci. Al momento, come chiarito durante la prima conferenza stampa, non sono previsti ospiti internazionali.

Claudio Baglioni ha scelto Virginia Raffaele e Claudio Bisio

Per Sanremo 2019 Claudio Baglioni ha voluto accanto a sé sul palco dell’Ariton Virginia Raffaele – già ospite della passata edizione e conduttrice nel 2016 con Carlo Conti – e Claudio Bisio. I cantanti in gara sono: Achille Lauro, Anna Tatangelo, Arisa, Boomdabash, Daniele Silvestri, Einar, Enrico Nigiotti, Ex-Otago, Federica Carta & Shade, Francesco Renga, Ghemon, Irama, Loredana Bertè, Mahmood, Negrita, Motta, Nek, Nino D’Angelo & Livio Cori, Paola Turci, Patty Pravo & Briga, Ultimo, Il Volo, Simone Cristicchi, Zen Circus.