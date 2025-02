Dopo il Grande Fratello è rottura per le Non è la Rai? Un like le smaschera

Sono trascorsi oramai un po’ di giorni da quando tutte e tre le “ragazze di Non è la Rai” sono fuori dalla casa del Grande Fratello. Le amiche avevano deciso di partecipare insieme come concorrente unico, ma per via di vari problemi, si sono ritrovate ad abbandonare il programma in momenti differenti. E ora che sono finalmente riunite, il pubblico si aspettava di vederle assieme più spesso, ma questo non sta succedendo. Anzi, Ilaria e Pamela, di recente, sono uscite in compagnia di Eva Grimaldi. Ed Eleonora che fine ha fatto? Un like che ha messo proprio in queste ore, sembra aver confermato la presunta rottura di cui si è parlato in questi giorni. È comparso sotto un post di Maria Monsé, un video in cui l’ex concorrente parlava male proprio di Ilaria e Pamela.

Maria Monsè, insieme a sua figlia Perla, un po’ teme l’incontro con Ilaria e Pamela dopo tutti gli attriti che hanno vissuto in queste settimane. E, proprio esprimendo questa paura, ha definito le due ex concorrenti “false”. Proprio per questa ragione, il like di Eleonora sotto al suo post, è arrivato in maniera decisamente inaspettata.

🔴 Spunta un like di Eleonora Cecere ad un post di Maria Monsè contro Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo.#GrandeFratello pic.twitter.com/1IuYpmTV2n — GF NEWS (@GF_news_) February 23, 2025

Cosa sta succedendo a Le Non è la Rai?

Per mesi, Eleonora è stata definita il collante del gruppo, pure Pamela e Ilaria temevano di non farcela senza di lei nella casa proprio per questa ragione. Eppure, con Eleonora fuori dalla casa, le cose sono cominciate a cambiare sotto gli occhi di tutti. Infatti la Cecere non perdeva mai occasione per dire la sua con sincerità quando Alfonso Signorini la interpellava, ha condannato i comportamenti sbagliati di Pamela quando c’era da farlo e si è schierata anche contro di lei quando c’è stata una piccola discussione nella casa tra lei e Ilaria, che l’aveva definita troppo “autoritaria” all’interno del loro gruppo.

Insomma, i primi attriti erano stati notati dal pubblico, ma una volta riunite fuori ufficialmente avevano salutato i loro compagni d’avventura insieme con una coreografia. Sembrava andare di nuovo tutto bene tra di loro, ma questo like ha fatto tornare i dubbi ai numerosi telespettatori che adesso aspettano spiegazioni. Sono tutti molto curiosi di scoprire se Signorini aprirà questo capitolo nella prossima puntata del Grande Fratello che andrà in onda su Canale Cinque domani sera.