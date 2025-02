Alfonso Signorini conduttore Isola dei Famosi? Social in rivolta

Il Festival di Sanremo sta ottenendo risultati pazzeschi per quanto riguarda share e audience ma Mediaset non cambia il suo palinsesto e questa sera รจ prevista una nuova puntata del Grande Fratello con il conduttore Alfonso Signorini. Date le sue capacitร di portare avanti un reality, il presentatore sarebbe finito nelle lista dei possibili nomi della prossima edizione dell’Isola dei famosi. Dagospia ha rivelato alcuni dettagli al riguardo.

Alfonso Signorini conduttore dell’Isola dei famosi

E’ ancora presto per confermarlo ma secondo quanto riferito da Dagospia, Alfonso Signorini potrebbe essere il nuovo conduttore della prossima edizione dell’Isola dei famosi che inizierร tra qualche mese, una volta terminato il Grande Fratello. A quanto pare l’idea sarebbe nata dopo alcuni dubbi dell’azienda Mediaset su Veronica Gentili e dopo aver messo da parte il nome di Diletta Leotta. Sembra che Signorini, invece, abbia ormai esperienza nei reality.

Il parere del pubblico

A poche ore dalla bomba lanciata da Dagospia sulla conduzione di Alfonso Signorini dell’Isola dei Famosi, molti italiani non hanno perso occasione di dire la loro al riguardo. Su X, molti utenti hanno commentato, bocciando l’idea da parte dell’azienda Mediaset con tanto di espressioni indelicate sul conduttore e Mediaset come: “Per la serie: Dimmi che vuoi fare fallire un’azienda senza dirmi che vuoi far fallire un’azienda”. Qualcun altro ha aggiunto: “Vi prego togliete la droga a Piersilvio”.

E poi ancora: “Se cosรฌ fosse, aspettiamoci di vedere i soliti personaggini, “ripescati da altri reality”, tanto cari ad #AlfonsoSignorini”.

Se cosรฌ fosse, aspettiamoci di vedere i soliti personaggini, “ripescati da altri reality”, tanto cari ad #AlfonsoSignorini.#isoladeifamosi#GrandeFratello โ€” ๐•ƒ๐•’ โ„‚๐•’๐•ž๐•š๐•๐•๐•’ ๐ŸŽŠ (@Caramillax) February 13, 2025

Perchรฉ Alfonso Signorini non piace agli italiani

Alfonso Signorini รจ finito nel mirino dopo le ultime conduzioni del Grande Fratello. Infatti, secondo i telespettatori italiani, il reality con lui alla guida ha preso una piega diversa rispetto alle edizioni passate e rischia di diventare un prodotto televisivo creato a tavolino. Il pubblico fedele, che da anni segue il programma, ha notato che le dinamiche all’interno della casa piรน spiata d’Italia si ripetono e non sono piรน interessanti.ย I gieffini a distanza di anni vengono chiamati per partecipare di nuovo al gioco ma la minestra riscaldata non piace e sono tanti a credere che sia arrivato il momento di dare una svolta.