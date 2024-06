Donnamaria di nuovo innamorato: arriva la frecciata della Fiordelisi

Edoardo Donnamaria è di nuovo innamorato. A svelarlo è stata Deianira Marzano, che già settimane fa aveva anticipato che un famoso ex vippone aveva ritrovato l’amore con una giornalista sportiva. Ieri, 26 giugno, l’esperta di gossip ha poi svelato a Radio Mitre che l’ex gieffino in questione pare essere proprio il volto di Forum. Per ora, però, Edoardo non ha intenzione di esporre pubblicamente la sua relazione, così da proteggere la sua nuova ragazza da eventuali gossip o commenti negativi da parte dei fan della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi.

Al contrario di quanto si mormorava alcune settimane fa, la ragazza in questione non è la figlia di Anna Pettinelli, Carolina Russi Pettinelli. Edoardo e Carolina sarebbero solamente buoni amici e, ad oggi, non si sa ancora l’identità della nuova fidanzata dello speaker radiofonico. Donnamaria non ha confermato pubblicamente la notizia, tuttavia ha commentato indirettamente con alcune mosse social che non sono passate inosservate. Sembra infatti che il cantante abbia messo ‘mi piace’ al tweet di una fan che gli augurava di aver trovato una nuova fidanzata che fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia.

Da lì, è scoppiata una vera e propria bufera. I fan dei “Donnalisi” (la coppia formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi) hanno pensato che Edoardo avesse voluto lanciare una frecciatina alla sua ex, facendo un paragone con la sua nuova fiamma. Chiaramente, la polemica non è sfuggita ad Antonella, che ne ha subito approfittato per lanciare una frecciatina. Ieri sera, 26 giugno, l’influencer salernitana ha scritto un tweet in cui raccontava di essersi rincontrata con un suo ex, elogiando il rapporto che sono riusciti a mantenere dopo essersi lasciati.

“Pochissime volte mi è capito di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me”, ha scritto, facendo un palese riferimento al volto di Forum. Dopodiché, l’ex concorrente di Pechino Express ha anche pubblicato una foto in cui abbraccia l’ex fidanzato in questione, che pare essere Mariano De Matteis, il ragazzo che ha frequentato recentemente per qualche settimana. Insomma, a distanza di un anno dalla rottura tra i Donnalisi, sembra che il rancore tra di loro sia ancora molto vivo.