Donnamaria aggredito: “Si è finta una fan, tremavo dall’ansia”

È passato più di un anno da quando Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno preso strade separate, tuttavia le fan dell’ex coppia non sembrano ancora rassegnarsi alla loro rottura. Ma, facciamo un passo indietro. Edoardo e Antonella si sono conosciuti circa due anni fa durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Tra loro è scattata subito una scintilla e, tra alti e bassi, è nata una turbolenta relazione all’interno della Casa più spiata d’Italia. Nonostante le evidente incompatibilità emerse già durante il programma, la coppia era riuscita a conquistare un numeroso gruppo di sostenitori, che li ha seguiti per mesi con grande passione.

Una volta concluso il reality, però, la relazione tra i ‘Donnalisi‘ (così l’ex coppia veniva chiamata dai fan) si è rapidamente deteriorata, portandoli alla rottura nel giugno del 2023, a pochi mesi dalla finale del Grande Fratello. La loro è stata una separazione piuttosto burrascosa, con la Fiordelisi che ha lanciato diverse accuse contro l’ex fidanzato, oltre a continuare a lanciargli frecciatine anche mesi dopo la fine della loro storia. D’altro canto, Edoardo non è stato da meno, facendo riferimenti all’influencer salernitana in alcune delle sue canzoni e lanciando a sua volta bordate sui social.

La scorsa estate, poi, Donnamaria è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata Martina Di Pietro, anche lei volto di Forum. Da quel momento, le critiche e le pressioni da parte dei fan della Fiordelisi e dei ‘Donnalisi‘ si sono intensificate, arrivando ad superare il limite. Ieri, 10 ottobre, l’ex vippone ha svelato, durante una live su Twitch, di essere stato addirittura aggredito da una presunta fan fuori dagli studi di Radio Zeta, dove lavora da tempo.

Edoardo Donnamaria aggredito da una fan: il racconto

A quanto pare, lo speaker radiofonico si sarebbe trovato di fronte a questa donna, che avrebbe iniziato a dirgli che non ama davvero la sua fidanzata e che non avrebbe dovuto pubblicare la sua ultima canzone, nella quale fa riferimento alla sua relazione con Antonella. “È stata un’esperienza non molto carina, sono tornato a casa che tremavo dall’ansia. Sono stato aggredito da questa persona con la scusa di portarmi un regalo sotto la radio”, ha raccontato. Quando poi Donnamaria l’avrebbe invitata a non presentarsi più da lui, quest’ultima l’avrebbe accusato a sua volta di averla aggredita. “Fortunatamente sotto la radio ci sono le telecamere e abbiamo tutto”, ha precisato il volto di Forum.

“Invito questa persona a sparire per sempre dalla mia vita”, ha concluso Edoardo, spiegando di essere riuscito a risalire all’identità di questa persona, poiché successivamente gli ha scritto nuovamente su Instagram dal suo profilo, attaccandolo ancora una volta. Sbirciando nel suo account, il giovane romano si è reso conto che non era assolutamente una sua fan, bensì tutt’altro. In ogni caso, è importante sottolineare che questa è solo la versione di Edoardo Donnamaria. Non essendo ancora stata ascoltata l’altra parte, il racconto va preso con le pinze e senza trarre conclusioni definitive.