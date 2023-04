Fin da quando all’interno della casa del Grande Fratello Vip si è iniziato a parlare della relazione fra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi un nutrito gruppo di telespettatori si è appassionato alla love story a tal punto da aver dato vita ad un fandom particolarmente affezionato, per non dire ossessionato!

Settimana dopo settimana, via social (su Twitter in modo particolare) i “Donnalisi” hanno fatto fronte comune per difendere la coppia a spada tratta, spesso persino esagerando un po’. I gruppi di fan, d’altra parte, sono tali solo se sono affezionati tanto da rendersi protagonisti di qualunque gesto per i propri idoli, compresi i tatuaggi.

Per quanto possa sembrare incredibile, infatti, c’è chi ha deciso in questi giorni post chiusura del GF Vip 7 di rendere omaggio ai due membri coppia con una discreta dose di inchiostro iniettata sulla pelle. La prima ad aver confermato di essersi fatta un tatuaggio a tema Donnalisi è stata Alba, la celeberrima capa del fandom vista più volte in studio in diretta al fianco di Alfonso Signorini, dove ha dato spettacolo con la sua incredibile verve. La giovane ha quindi scelto di farsi tatuare la parola “Nellina” (diminutivo di Antonella) sul braccio, scatenando immediata la reazione del suo idolo. Antonella Fiordelisi ha infatti ricondiviso via social la Stories della fan scrivendo, basita, la frase “Tu sei pazza” accompagnata da un cuoricino e da un’emoji commossa.

Alba Donnalisi, tuttavia, non è nemmeno stata l’unica supporter della coppia ad aver compiuto un gesto simile. Poche ore fa, infatti, Edoardo Donnamaria ha condiviso via Stories la foto di un’altra fan che sul braccio si è tatuata un ampio estratto del testo della sua ultima canzone, intitolata Il cielo stanotte e dedicata proprio ad Antonella Fiordelisi. “Ecco questa non me l’aspettavo” ha commentato Edoardo, che ha poi aggiunto un’altra Instagram Stories specificando che questo gesto della fan, in realtà, gli ha fondamentalmente fatto piacere. Qui il suo commento:

“La mia storia di prima non vuole essere un incitamento, ovviamente, a tatuarsi frasi delle mie canzoni o nomi o altre cose, anzi pensateci sempre 150 volte prima di tatuarvi. Quella che si è tatuata è matta come un cavallo però fa ridere. Obiettivamente ti lascia di stucco e fa anche piacere ma non lo fate.”

Donnalisi: c’è già un primo figlio in programma?

La relazione fra i due, nel frattempo, prosegue davvero a gonfie vele. Dopo la fine dell’esperienza al reality di Canale 5, i due (nonostante i tira e molla e i loro caratterini) sono davvero più uniti che mai.

In un’intervista recente concessa a Casa Chi, tra l’altro, Antonella ha confermato che vede benissimo Donnamaria come padre dei suoi figli. Un primo bebé potrebbe dunque essere in arrivo prima di quello che i fan potrebbero pensare?