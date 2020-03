Donatella Rettore, come sta: “Non morirò, almeno non subito”, il post

Malattia Donatella Rettore, gli ultimi aggiornamenti sul tumore su Instagram

Un periodo difficile, quello che sta attraversando Donatella Rettore, a causa del tumore che le hanno diagnosticato: a raccontarlo è stata proprio lei qualche tempo fa facendo preoccupare tutti, visto che i toni usati erano piuttosto allarmanti. Tante le persone che si sono strette attorno alla cantante e che hanno cercato di darle sostegno almeno virtualmente, visto che attualmente è anche impossibile esserci di persona a causa della pandemia scatenata dal Covid-19. Oggi ad ogni modo arrivano notizie confortanti. Sempre da lei.

Donatella Rettore: “Mi hanno detto che non morirò”, il messaggio di speranza della cantante

“Mi hanno detto – queste le parole di Donatella – che non morirò… almeno non subito? Quella battaglia l’abbiamo vinta”. Un messaggio che avrà tranquillizzato senz’altro tutti in un momento in cui non facciamo altro che parlare di morte e dolore. Tanti i like per la cantante che è rimasta nei cuori della gente non solo per il suo talento ma anche per la sua personalità. Donatella ha anche avuto un dolce pensiero per i medici e per il personale ospedaliero tutto perché sono riusciti a starle vicino e ad assicurarle le giuste cure nonostante il periodo delicato.

I ringraziamenti della Rettore: “Non smetterò mai di dire grazie”

“Grazie al dottor Mora e al suo team – queste le parole della Rettore –, che non smetterò mai di ringraziare. Non è stato facile, perché eravamo circondati da un’altra guerra! Grazie al dottor Avventi, sempre premuroso e rassicurante! Allo IOV tutto, vi voglio bene e sempre riconoscente”. Siamo davvero felici per questa bellissima notizia e speriamo davvero che Donatella possa riprende la vita di tutti i giorni molto presto!