Donatella Rettore, silenzio rotto sul tumore: “Cancro si stava diramando”

Donatella Rettore dopo l’operazione per il tumore: la nota cantante si collega in diretta con Storie Italiane

Dopo l’operazione per il tumore, Donatella Rettore si collega telefonicamente in diretta a Storie Italiane. Oggi la nota contante parla dell’intervento che ha dovuto subire al seno, nei giorni scorsi, proprio in piena emergenza Coronavirus. L’artista confessa che fortunatamente è andato tutto bene. Non solo, si dichiara contenta per l’abbraccio che ha ricevuto da parte dei suoi colleghi. Non si aspettava che tutti loro l’avrebbero sostenuta in questo momento così difficile. La Rettore sta vivendo un dramma nel dramma si può dire. Proprio con l’emergenza legata al Coronavirus, si è ritrovata costretta ad affidarsi ai medici per rimuovere il tumore. Oggi, in collegamento con il programma di Rai Uno, ci tiene a ringraziare tutti. Per lei è stato brutto stare in ospedale e sapere che dall’altra parte i medici si ritrovavano a fare i tamponi. La Rettore poi ammette di aver subito ben due operazioni. Il cancro, purtroppo, si stava diramando. Una situazione davvero spiacevole, che fortunatamente sembra essere passata.

Donatella Rettore, febbre dopo l’operazione per il tumore in piena emergenza Coronavirus

“Ho ancora un po’ di febbriciattola e la cosa che mi dà più fastidio sono i bendaggi. Ma è andato tutto bene, sono due mesi che stringo i denti”, dichiara la Rettore in collegamento con Storie Italiane. A Eleonora Daniele, la nota contante rivela: “Le operazioni sono state due: il cancro che mi hanno trovato si stava diramando quindi hanno dovuto ripetere e quello è stato ancora più duro, sempre in questa atmosfera di COVID-19 che è una cosa che non si è mai vista”. Dopo di che, la Rettore ci tiene a ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini in questo periodo così difficile: “È stato bellissimo l’abbraccio che ho avuto da tutti i colleghi, non pensavo, mi ha spiazzato. Anche persone con cui non ero proprio amica si sono rivelati davvero degli amici. Siete meravigliosi, grazie a tutti”.

Donatella Rettore ringrazia tutti i colleghi che le sono stati vicini in questo momento difficile

La Rettore ci tiene anche a dare qualche consiglio riguardante la diffusione del Coronavirus. In particolare, in diretta con il programma di Rai Uno, chiede a tutti di stare attenti, in quanto tutto questo sta causando non solo problemi di salute, ma anche all’economia. La nota cantante si dice, intanto, orgogliosa di essere veneta, per come gli abitanti del posto stanno affrontando questa situazione. La Rettore chiede, inoltre, di non abbandonare gli animali, cosa che sta accadendo in molte zone d’Italia. Ora la nota cantante si trova a casa a Castelfranco Veneto (Padova) e da qui conclude: “Ho questa febbre e non va bene. Mi sono vicine tantissime persone, come Monica Leoffreddi e Simona Ventura. Sono certa di esserne uscita”.