Donatella Rettore e l’annuncio che fa tremare gli haters: “È finita!”

Donatella Rettore in guerra con gli odiatori del web. E finalmente arriva una buona notizia

Donatella Rettore è una di quelle donne dello spettacolo che sono molto attive sui social. La cantante la si è sempre vista in guerra con gli haters che spesso l’hanno infastidita con commenti sicuramente poco carini. Donatella vanta però di un carattere molto forte e quindi ha deciso di asfaltare una volta per tutte coloro che mostrano odio e disprezzo nel suoi confronti. Come? Bene, tenetevi forte. Oggi la cantante della celebre canzone Kobra ha fatto un grandissimo annuncio che sta raccogliendo tantissimi apprezzamenti specialmente dai suoi tantissimi follower che, grazie a lei, si sentiranno protetti un po’ di più. Donatella Rettore ha svelato che è appena nata un’associazione che ha come obiettivo quello di proteggere tutte le persone, che siano vip o non vip, vittime di attacchi virtuali.

“Haters, è finita!” l’annuncio di Donatella Rettore sui social

Su Instagram la cantante si è rivolta direttamente agli haters e a loro ha annunciato che il loro sporco operato può ritenersi finito. Ecco le parole di Donatella Rettore: “Haters è finita! È nata un’associazione con avvocati, investigatori privati, filosofi e informatici forensi che raccoglie le segnalazioni di offese, calunnie, diffamazioni, minacce, affermazioni di odio e di razzismo che per la loro natura aggressiva e violenta creano un danno morale o di immagine al destinatario, allo scopo di agire affinché l’artefice del gesto paghi una somma di risarcimento. Chiunque sia vittima di questi soprusi telematici può rivolgersi a questa associazione, non c’è nulla da pagare”. Dunque, se anche voi siete vittime di persone che vi infastidiscono tramite social potete rivolgervi a questa associazione. I dati e l’indirizzo mail dove potete scrivere li trovate direttamente nel profilo di Donatella Rettore. Bisogna ammettere che, quella annunciata dalla cantante è proprio un’ottima iniziativa dato che, nei giorni nostri, sono tantissime le persone che vengono prese di mira da gente che mira solamente a rovinargli l’umore e a tentare di affossarla.

Donatella Rettore e l’opinione su L’Isola dei Famosi

La Rettore è un personaggio molto estroverso che sicuramente non ha paura di dire la sua. E durante un’intervista per il magazine Mio si è espressa a riguardo dei reality dichiarando che rifarebbe volentieri La Fattoria ma che non parteciperebbe mai a L’Isola dei Famosi: “Che senso ha l’Isola dei Famosi? La trovo noiosa, monotona e triste”.