Donatella Rettore boccia l’Isola dei Famosi e la musica italiana di oggi

A Donatella Rettore non piace l’Isola dei Famosi: la dichiarazione

Non è una novità: Donatella Rettore è una donna senza peli sulla lingua. Nel corso della sua lunga carriera la cantante si è contraddistinta per il suo temperamento e per la sua schiettezza. E con le stesse armi ha stroncato l’Isola dei Famosi, reality show nato in Rai e poi passato in Mediaset negli ultimi anni. Più di una volta si è parlato di una probabile partecipazione di Donatella al programma condotto da Alessia Marcuzzi ma la diretta interessata ha chiaramente dichiarato di non apprezzare particolarmente il format. Ma non il genere: anni fa, più precisamente nel 2004, la 64enne ha infatti partecipato a La Fattoria di Daria Bignardi, lasciando il segno in quell’edizione.

Cosa ha dichiarato Donatella Rettore sull’Isola dei Famosi

“Una scelta che rifarei ancora nella mia carriera? La Fattoria, l’unico reality che mi è piaciuto, veramente innovativo. Ora parliamoci chiaro: che senso ha l’Isola dei Famosi? La trovo noiosa, monotona e triste. La Fattoria è stata in parte un’Isola, ma molto più divertente”, ha dichiarato Donatella Rettore in un’intervista concessa al settimanale Mio. L’artista ha partecipato alla prima edizione dello show, quella vinta da Danny Quinn che vedeva nel cast anche Daniel Ducret, Ela Weber, Roberto Da Crema, Loredana Lecciso e Flavia Vento.

Donatella Rettore non approva la musica italiana di oggi

Oltre all’Isola dei Famosi, Donatella Rettore non è entusiasta neppure della musica italiana di oggi. “Siamo in una condizione veramente di apatia. Vedo poca innovazioni e tanti, troppi talent. L’unico programma che mi era piaciuto era stato X Factor, ma nelle prime edizioni Rai. In questo panorama discografico artisti come Dalla e Baglioni non potrebbero mai emergere, quindi possiamo capire che cosa vedremo in futuro”, ha osservato l’ex giurata di Ora o mai più.

Donatella Rettore oggi: pronta per il Festival di Sanremo

Dopo aver festeggiato i 40 anni della sua Splendido Splendente, tra le hit più note della sua carriera, Donatella Rettore è pronta a tornare sul palco dell’Ariston. L’interprete non ha infatti nascosto di voler partecipare al Festival di Sanremo 2020, magari in coppia con Marcella Bella. In passato c’è stato qualche litigio tra le due ma complice l’esperienza a Ora o mai più Marcella e Donatella si sono riavvicinate e sono riuscite a diventare amiche.