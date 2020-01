Donatella Rettore, sfogo sui figli adottivi e pace con Diaco a Domenica In

Donatella Rettore, lo sfogo sui figli adottivi e la pace inaspettata con Diaco a Domenica In. Il gelo durava da oltre 10 anni

Donatella Rettore sbarca a Domenica In e concede una lunga intervista a Mara Venier. Due venete doc che subito si ‘acchiappano’ ed entrano in sintonia. Si parla della carriera della cantante, dei suoi ricordi personali e della lunghissima storia d’amore con il marito Claudio. I due fanno coppia da ben 43 anni e tutt’ora conservano un sentimento cristallino e puro. E a un certo punto in studio arriva proprio Claudio. Abbracci e baci con Donatella, aneddoti di vita e anche uno sfogo. La Rettore, infatti, ha espresso tutto il suo disappunto in merito alla questione adozione in Italia. Ma le sorprese non sono finite qui: inaspettatamente e chiamato da Zia Mara, si è palesato anche Diaco che ha fatto pace con Donatella. Tra i due il gelo durava da oltre 10 anni per colpa di un litigio avvenuto nel 2008.

“Difficile in Italia adottare, troppo burocrazia…”

Una favola la storia d’amore tra Donatella e Claudio. Però nessun figlio. La cantante ha spiegato che essendo talassemica ha abbandonato l’idea molto tempo fa. “Non hai mai pensato di adottare?”, ha chiesto la Venier, stimolando lo sfogo della Rettore. “Difficile in Italia adottare, troppo burocrazia…”, ha dichiarato, ribadendo che nel Bel Paese, secondo lei, ci sono troppi paletti per ottenere un figlio in adozione. Paletti che alla lunga possono anche far desistere dall’intento chi è interessato. Spazio poi all’arrivo di Diaco. Il conduttore sarebbe dovuto giungere in studio per la slot successiva del talk, quella dedicata a Sanremo. Zia Mara però lo ha chiamato in anticipo, prendendolo in contropiede.

Diaco: “Tutto passato e viva la Rettore”

“Tutto passato e viva la Rettore”, ha detto un sorridente Diaco, dopo aver abbracciato Donatella e averle promesso di invitarla a ‘Io e Te’ se “il programma verrà rimesso in palinsesto”. E pace fu! Ma perché i due litigarono? Il fatto risale al 2008, quando il giornalista si offese ritenendo alcune domande della cantante troppo personali durante una trasmissione tv.