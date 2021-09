Don Matteo, ultima scena: l’addio struggente dei colleghi a Terence Hill

Si è chiusa un’era. Si sono concluse questa mattina le riprese di Don Matteo con Terence Hill. L’attore (vero nome: Mario Girotti) ha dunque ufficialmente dato addio ad un cast che lo accompagna, fedele, da oltre 20 anni. Il primo ciak in assoluto risale infatti al 7 gennaio del 2020, quando l’attore (allora 60enne) diede inizio a questa straordinaria avventura.

Dopo ben 250 episodi dove ha recitato da protagonista assoluto, Terrence Hill è dunque pronto a lasciare il testimone del suo personaggio. Sarà con la 13a stagione che Don Matteo si ritirerà dal servizio, abbandonando così i cittadini di Spoleto ai loro destini. Nella cittadina umbra arriverà un nuovo prete interpretato da Raoul Bova, che dovrà a questo punto prendersi la responsabilità di gestire un’eredità parecchio pesante.

Don Matteo, ultima scena: il saluto struggente al cast di Terence Hill

“Signori e signore, Terence Hill ha finito le riprese di Don Matteo!: queste le parole che sentiamo pronunciare da parte del regista, Luca Bernabei, nel video di questa toccante giornata conclusiva. Frasi seguite immediatamente da un applauso scrosciante da parte di tutta la troupe, che dovrà dunque salutare una vera e propria colonna portante dello show.

Riguardo all’abbandono dello storico volto di Don Matteo, il regista ha commentato:

È vero, Terence ci lascia, ma vogliamo interpretare questa frase non in senso negativo ma anche e soprattutto in senso positivo. Vogliamo pensare all’eredità che Terence ci lascia in termini appunto di dedizione, fedeltà e soprattutto di amore per Don e per tutti i telespettatori che in questi 20 anni ci hanno seguito.

Appena pochissime ore prima del ciak finale, Terence Hill aveva voluto ringraziare i fan via social pubblicando un’ultima, intensa immagine dal dietro le quinte. Nella foto pubblicata via Instagram e Facebook, vediamo l’ex star Spaghetti Western seduto sulle panche in legno del sagrato della chiesa, pensieroso e con tanta malinconia negli occhi.

Numerosi gli omaggi video da parte dei colleghi di Terence Hill, che hanno voluto ringraziare l’attore per il lavoro e per la professionalità dimostrata in questi anni con delle brevi clip. Fra di loro Nino Frassica, che nella serie interpreta il simpatico maresciallo Cecchini (“Ciao Terence, sei sempre con noi”). Una manifestazione di stima e affetto è arrivata anche da Flavio Insinna, volto del Capitano Anceschi nel serial.

La tredicesima stagione di Don Matteo, composta da 10 episodi, ancora non ha una data ufficiale di inizio, anche se è molto probabile che andrà in onda come sempre su Rai Uno a partire dal mese di gennaio del prossimo anno. A fianco di Raoul Bova, oltre ad Insinna e Frassica che già sono stati confermati, troveremo fra gli altri anche Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (il capitano Anna Olivieri), Nathalie Guetta (Natalina) e Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi).