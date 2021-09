Don Matteo, torna il Capitano Tommasi? Risponde Simone Montedoro

By

Simone Montedoro deve tutto a Don Matteo. La fiction Rai ha letteralmente cambiato la vita dell’attore nato e cresciuto a Roma. Nonostante abbia fatto tante altre serie tv e film le persone continuano a ricordare l’interprete come l’amato Capitano Tommasi, entrato nella storia nel 2008 per sostituire il Capitano Flavio Anceschi/Flavio Insinna.

Proprio quest’ultimo tornerà nella nuova stagione di Don Matteo in onda su Rai Uno nei primi mesi del 2022 e sono in molti a chiedere anche un ritorno del Capitano Tommasi, presente fino al 2016 per poi andare via e fare una breve incursione negli episodi trasmessi nel 2020.

Simone Montedoro non è però favorevole ad un ritorno di questo personaggio, come spiegato in un’intervista concessa al settimanale Grand Hotel:

“Ormai il Capitano Tommasi ha dato tutto quello che aveva: si è sposato, ha avuto una figlia, è rimasto vedovo, si è risposato…L’anno scorso, pur di farlo ricomparire in qualche puntata, gli sceneggiatori gli hanno fatto perdere la memoria. Adesso non saprebbero più cosa inventarsi. Quindi dichiaro chiuso il caso Tommasi e vado avanti, anche se Don Matteo non si dimentica”

Dunque Simone Montedoro vuole guardare al futuro e archiviare il passato: il Capitano Tommasi è ormai un ricordo lontano. Un ricordo bellissimo per l’attore, ora tornato in televisione come concorrente di Tale e Quale Show dopo l’avventura a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci. Oltre a recitare Montedoro è pure un discreto cantante e ballerino: nel 2017 ha partecipato a Ballando con le Stelle.

Le novità di Don Matteo 13

In questi mesi si stanno registrando a Spoleto le nuove puntate della tredicesima stagione di Don Matteo. Stagione che sarà rivoluzionaria: dopo venti anni il protagonista Terence Hill ha deciso di lasciare la fiction di Lux Vide. Una scelta dettata da una certa stanchezza – i ritmi di una fiction sono piuttosto frenetici – e dalla voglia di dedicarsi di più alla vita privata.

Don Matteo sarà rimpiazzato da Don Massimo, un nuovo parroco che avrà il volto dell’affascinante Raoul Bova. Quest’ultimo è stato scelto personalmente da Terence Hill in accordo con la casa di produzione. Il nuovo prete gira senza tonaca e in moto e prima di prendere i voti ha avuto una vita assai spericolata.

Accanto a Raoul Bova ritroveremo Nino Cecchini – a cui presta il volto Nino Frassica – e Anna Olivieri, interpretata da Maria Chiara Giannetta. La giovane attrice, classe 1992, ha già lavorato con Bova alla fiction Mediaset Buongiorno mamma.