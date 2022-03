Don Matteo non muore, Terence Hill pronto a tornare: anticipazioni dal set

A fine marzo andrà in onda su Rai Uno la tredicesima stagione della fortunata fiction di Rai Uno che vede tra le new entry Raoul Bova

C’è grande attesa per la nuova stagione di Don Matteo, la tredicesima, che segnerà il debutto di Raoul Bova. L’attore è stato scelto da Terence Hill per indossare i panni di Don Massimo, il nuovo parroco della fiction. L’82enne ha deciso di lasciare il progetto, dopo ben venti anni, per dedicare più tempo alla famiglia. Il suo addio non è però definitivo.

Come rivela in anteprima il settimanale Di Più Tv Don Matteo uscirà di scena misteriosamente. Nessuna morte ma solo una scomparsa su cui tutti cominceranno ad indagare. E a Spoleto per sostituire il personaggio interpretato da Terence Hill arriverà proprio Don Massimo alias Raoul Bova, che ha accettato con gioia ed entusiasmo questa nuova sfida professionale.

L’addio di Terence Hill a Don Matteo non sembra però definitivo come fatto sapere da una persona che lavora dietro le quinte della fiction Rai:

“Don Matteo non morirà, quindi i telespettatori non devono perdere la speranza. Anzi: è stato deciso, di comune accordo, di non far morire Don Matteo proprio perché se Terence Hill tornerà sulla propria decisione la porta sarà sempre e comunque aperta”

Se il ritorno di Terence Hill si concretizzerà sarà comunque in brevi apparizioni: l’interprete non vuole più stare troppo tempo sul set. Inoltre Raoul Bova è stato incoronato come nuovo protagonista e se questa nuova stagione avrà successo l’idea è quella di continuare con nuove puntate cambiando nome: da Don Matteo a Don Massimo.

“Terence è nel cuore di tutti quelli che lavorano su questo set. E sono tutti pronti a riaccoglierlo a braccia aperte, in qualunque momento”

La decisione di Terence Hill

Terence Hill ha deciso di lasciare Don Matteo perché il lavoro sul set stava diventando troppo impegnativo. L’attore si è tolto la tonaca da prete per dedicarsi di più a se stesso e alla moglie Lori, il grande amore della sua vita. I due sono legati dagli anni Sessanta.

Si sono conosciuti sul set del film Dio perdona… io no! del 1967, dove Terence recitava accanto all’amico e collega Bud Spencer. Lori, americana ma di origini tedesche, lavorava alla pellicola in qualità di segretaria di produzione. Un colpo di fulmine per entrambi tanto che nello stesso anno sono convolati a nozze.

Nel 1967 è nato il figlio Jess, che ha deciso di seguire le orme paterne. Nel 1974 la coppia ha adottato un bambino, Ross, che è morto tragicamente nel 1990 in un incidente stradale. Un duro colpo per tutti e in particolare per Terence, che all’epoca viveva in un ranch del Massachussets.

Dopo la scomparsa del figlio l’attore si è isolato per un lungo periodo e soltanto l’amore e la vicinanza della moglie e del primogenito l’hanno aiutato a riprendersi.