Don Matteo 14, il futuro di Anna e Marco: niente è certo, cosa si sa

Il successo della 13esima stagione di Don Matteo ha spianato la strada per nuovi episodi. Un rinnovo che, in fin dei conti, era stato dato già per scontato, visti anche gli ascolti ottenuti nel corso delle dieci puntate. Neppure il cambio del protagonista, dopo l’uscita di scena di Terence Hill, è riuscito a scalfire lo share, che nell’ultima puntata ha superato abbondantemente il 30%. Insomma, la serie si è riconfermata come uno dei pilastri del piccolo schermo italiano, grazie anche al grande impianto narrativo alla base.

A tenere banco è stato senza dubbio il nuovo arrivato di Spoleto, Don Massimo (Raoul Bova) e tutti i misteri a lui connessi. Al contempo, la narrazione non ha avuto esclusivamente il baricentro sul nuovo parroco della città, che invece si è spostato anche su altri personaggi. In particolare, su Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) e Marco Nardi (Maurizio Lastrico). La Capitana dei Carabinieri e il PM hanno lasciato i telespettatori con più dubbi che certezze, per il modo in cui la loro storyline si è conclusa nel corso della 13esima stagione.

A rendere il loro futuro ancora più incerto sono state anche alcune dichiarazioni sibilline che l’interprete foggiana ha rilasciato in occasione dei Nastri d’Argento 2022. Durante l’evento, Maria Chiara Giannetta si è sbilanciata riguardo ai suoi progetti su Don Matteo, affermando:

“I due hanno chiuso un cerchio e ci deve essere una forte motivazione per riaprirlo. Qualsiasi sia la formula. Che sia lo stare insieme, lasciarsi o ritornare insieme. Non lo so. Sta tutto nella scrittura il nostro lavoro.”

Insomma, bisogna valutare se sia “necessario continuare questa storia e questo rapporto, non lo sappiamo“. C’è chi ha letto nelle sue parole una possibilità di tagliarsi fuori dalla serie, sebbene sia ancora troppo presto lanciare pronostici in tal senso.

In effetti, anche TvBlog ha espresso la sua in merito alla questione del presunto addio dell’interprete foggiana. A chi ha domandato se Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta possano dare forfait per la 14esima stagione, ha replicato che non è ancora detto. D’altronde, Don Matteo ha chiuso lo scorso 26 maggio: sarebbe ancora prematuro pensare in questi termini. Ciò che è probabile è che la serie partirà laddove si è interrotta, approfondendo maggiormente la figura di Don Massimo, di cui nell’ultima si è scoperto il vero nome: Matteo Mezzanotte.