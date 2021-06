Don Matteo 13, Milena Miconi fuori: “Insinna? Non mi ha detto niente”

Colpi di scena in quel di Don Matteo. A Spoleto si sta girando la tredicesima stagione della fiction di Rai1. i produttori hanno in serbo tantissime sorprese per celebrare, molto probabilmente, la fine di una epoca. Non è arrivato ancora il momento di parcheggiare la bicicletta: Terence Hill ci sarà e non lascerà Don Matteo. A 82 anni compiuti, l’attore tanto amato dal pubblico italiano, non cederà a nessuno il suo ruolo anche perchè non avrebbe un senso. Sul set è arrivato anche la new entry Raoul Bova che vestirà i panni di un sacerdote al suo primo incarico, ma ci sarà anche il ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Anceschi.

Purtroppo, però, sembra che non potremo rivedere l’amatissima coppia composta da Flavio e Laura Respighi. Il personaggio della sindaca di Gubbio, interpretato da Milena Miconi, non ci sarà. L’attrice è stata fatta fuori. I telespettatori dovranno accettare questa amara realtà. I fan della fiction avevano sperato, in un primo momento, quando è stata diffusa la notizia del ritorno di Flavio Insinna a Don Matteo. Milena interpretava la moglie del capitano nella quinta stagione e, quindi, tutti si aspettavano di rivederla. La produzione, invece, avrebbe richiamato soltanto il conduttore de L’Eredità e de Il Pranzo è Servito.

Milena Miconi ha riportato sui social ciò che gli avevano scritto i suoi ammiratori: non ha voluto scatenare alcuna polemica. Ha confermato che il suo personaggio non tornerà più nella serie perchè Laura Respighi è morta. A volte succede che i morti nei film ritornano, ma non sarà nel suo caso. Intervistata da Fanpage l’attrice ha confessato di esserci rimasta molto male, si è detta dispiaciuta e amareggiata. Don Matteo ha rappresentato per lei una esperienza importante e per la sua posizione lavorativa un momento di grande popolarità:

“Con Flavio Insinna ci siamo sentiti, ma non mi ha detto niente. Evidentemente ha ritenuto opportuno non farlo o magari non lo sapeva ancora”

Don Matteo, Milena Miconi amareggiata ma accetta la scelta: “Ho chiamato Flavio Insinna”

Milena Miconi ha ammesso di avergli chiesto se avesse avuto contatti e il conduttore avrebbe risposto che non sentiva la produzione da tanto e non ne sapeva niente:

“Immagino non avesse ancora ricevuto la chiamata o forse non mi ha voluto dire nulla. Però l’ho chiamato poco tempo prima che uscisse la notizia”

Inizialmente pensava di fare uno spin-off sulla storia d’amore di Flavio Anceschi e Laura Respighi, dunque seguirli in un’altra fiction. Durante le riunioni, invece, decisero di far interpretare altri personaggi in una nuova serie. In fase di scrittura la Miconi scoprì che il suo ruolo era stato affidato a un’altra attrice. La fiction a cui si riferisce è Ho Sposato uno Sbirro. Al posto di Christiane Filangieri doveva esserci proprio lei.