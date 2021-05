Don Matteo 13, nel cast anche Flavio Insinna: torna Anceschi, i rumor

Prime indiscrezioni sul cast di Don Matteo 13, che dovrebbe essere tutto confermato per quanto riguarda i personaggi principali. Non potrebbe mai mancare Terence Hill in sella alla sua bicicletta in giro per Spoleto, nonostante le voci di sostituzione. Si è parlato spesso nel corso degli ultimi anni dell’arrivo di un nuovo giovane prete al posto di Don Matteo, ma per il momento non se ne fa nulla. Il parroco non ha lasciato la sua comunità e il suo amico Cecchini neanche quando è stato chiamato dal Papa in persona. Naturalmente anche il maresciallo ci sarà, il personaggio di Nino Frassica tornerà a incasinare la trama e a sfidare Don Matteo agli scacchi.

Stando alle indiscrezioni del giorno, potrebbe ricomporsi un vecchio trio della fiction di Rai Uno. BubinoBlog ha svelato in anteprima che Flavio Insinna tornerà in Don Matteo 13! Dopo le news su Il Pranzo è Servito, il conduttore e attore è protagonista oggi di un’altra bella notizia oggi. Si tratterebbe comunque di un ritorno non in pianta stabile, in base alle anticipazioni sulla nuova stagione fornite dovrebbe tornare per una sola puntata. Come è successo anche nella scorsa stagione con Simone Montedoro, che ha vestito di nuovo i panni dell’amato capitano Giulio Tommasi. Evidentemente il pubblico ha apprezzato molto questo ritorno dal passato e gli sceneggiatori hanno pensato di richiamare un altro ex personaggio.

Il ritorno del capitano Anceschi in Don Matteo è un’indiscrezione, per cui come tale va presa. Flavio Insinna ha lasciato la fiction al termine della quinta stagione e ha interpretato il ruolo del capitano per ben cinque stagioni. Era nel cast sin dalle prime puntate, il suo addio è avvenuto al termine della quinta stagione quando è partito per il viaggio di nozze insieme a Laura, sindaco della città. In quelle puntate tutto era ambientato a Gubbio, prima che i protagonisti venissero trasferiti a Spoleto.

Cosa porterà Anceschi a Spoleto non è dato saperlo al momento, di sicuro non mancheranno aggiornamenti nei prossimi mesi per scoprirlo. Anche perché il 24 maggio inizieranno le riprese e con gli attori di nuovo sul set cominceranno a spuntare fuori tutte le anticipazioni su Don Matteo 13. Per quanto riguarda la messa in onda invece si parla al momento di gennaio 2022.