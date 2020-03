Don Matteo 13, cambia tutto? Meno puntate, l’idea di Terence Hill

Don Matteo 13, nuova stagione con novità in arrivo: potrebbe cambiare tutto

Un’intervista di Terence Hill ha spalancato le porte a un’importante novità in Don Matteo 13: ci saranno meno puntate? Limitandoci a questa prima parte di anticipazioni, probabilmente i fan non reagirebbero bene. Ma non è tutto qui. L’attore che ha portato al successo il personaggio di Don Matteo ha rilasciato un’interessante intervista a Tv Sorrisi e Canzoni e ha confidato anche le sue idee su ciò che potrebbe succedere nella prossima stagione. Don Matteo 13 si farà, questo è un dato accertato ormai da giorni e giorni, e chissà che la prossima stagione non arrivi prima del previsto. A renderlo possibile potrebbe essere proprio l’idea di Terence Hill per la nuova stagione di Don Matteo!

Don Matteo, l’idea di Terence Hill: “Meno episodi, sul modello di Montalbano”

L’attore ha spiegato che una delle missioni a cui la produzione cerca di non sottrarsi mai è fare sempre meglio della stagione precedente. E a tal proposito Terence Hill ha spiegato che quest’anno, per esempio, hanno proposto dieci prime serate, a differenza di altre stagioni in cui c’erano dodici o tredici episodi. Poi ancora ha spiegato che se la nuova stagione di Don Matteo arriva a due anni di distanza dalla precedente è per i tempi di lavorazione. Un anno è necessario per la scrittura, poi ci sono nove mesi di riprese. Da questo nasce la sua idea: “La mia idea è di cambiare la struttura, sul modello di Montalbano, e fare non dieci ma cinque episodi per ogni stagione”. Fin qui, direte, sarebbe triste vedere solo cinque puntate di Don Matteo, che tra l’altro verrà richiamato dal Papa.

Una stagione di Don Matteo ogni anno? Terence Hill lancia la proposta

Riducendo gli episodi, però, potremmo avere più stagioni: “In questo modo i tempi di scrittura si ridurrebbero e la permanenza sul set si limiterebbe a quattro-cinque mesi. Inoltre ciascuno di noi avrebbe più tempo per stare con la famiglia e il pubblico avrebbe un Don Matteo nuovo ogni anno”. Questa idea verrà accettata dalla produzione? Ci saranno meno puntate in Don Matteo 13 o tutto rimarrà come sempre?