Don Matteo 13, Anceschi torna senza Laura: dura reazione della Miconi

L’attrice non ha preso per niente bene la notizia circa la morte del suo personaggio nella fiction con Terence Hill e ne ricorda il successo

Confermato il ritorno di Anceschi in Don Matteo 13 si comincia a immaginare il motivo che lo riporterà nella caserma del maresciallo Cecchini. Flavio Insinna incontrerà di nuovo i suoi ex colleghi sul set della fiction, che nel frattempo si è spostato a Spoleto lasciando Gubbio. La notizia del ritorno del vecchio capitano ha incuriosito tutti, sia il pubblico sia le riviste che si occupano di televisione, per questo sono arrivate oggi altre anticipazioni su Don Matteo 13. Il settimanale Di Più Tv ha rivelato tra le sue pagine che Anceschi tornerà senza la moglie Laura Respighi.

Laura era il sindaco di Gubbio e aveva sposato il capitano Anceschi prima che i due personaggi lasciassero la fiction, al termine della quinta stagione. L’attrice che l’ha interpretata è Milena Miconi, che non ha preso per niente bene le notizie sul suo personaggio. Di Più Tv ha fatto sapere di aver sentito un addetto ai lavori della squadra di Don Matteo 13 per saperne di più sul ritorno del capitano di Flavio Insinna. Perché tornerà da solo? Purtroppo nell’episodio in questione si scoprirà ben presto che Laura non c’è più: pare che il personaggio morirà tragicamente, questo si sa al momento.

Dunque non sarà solo un viaggio di lavoro in cui la moglie non lo ha accompagnato, ma il capitano Anceschi avrà lo stesso destino del maresciallo Cecchini, ovvero rimarrà vedovo. Come è successo pure al capitano Tommasi, d’altronde, quando gli sceneggiatori hanno deciso di far morire la moglie, che era la figlia di Cecchini. Quindi Laura Respighi non ci sarà in Don Matteo 13 perché è morta, ma l’attrice non ha reagito molto bene a questa novità. Tra le sue stories di Instagram, infatti, Milena Miconi ha commentato così:

“L’episodio del matrimonio fece il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie TV si assiste a scelte ‘strane’ e certo non sarà l’ultima. Di sicuro, io guarderò altro”

Una dura presa di posizione. In effetti la storia d’amore tra Anceschi e Laura in Don Matteo ha appassionato tantissimo il pubblico. Tra alti e bassi, il loro amore litigarello ha tenuto incollati i fan della fiction alla tv. Come reagirà il pubblico scoprendo che fine ha fatto la moglie di Anceschi?