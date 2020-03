Don Matteo 12 va in onda giovedì 5 marzo: il motivo

Don Matteo 12, l’ottava puntata in onda giovedì 5 marzo e quindi doppio appuntamento settimanale

Cambia tutto in Rai: Don Matteo 12 va in onda giovedì 5 marzo. La fiction tornerà quindi prima del previsto, ma come mai tutti questi cambiamenti nel palinsesto? La serata occupata dalla fiction con Terence Hill e Nino Frassica è sempre stato il giovedì, sin dall’inizio della 12esima stagione. Questa settimana è stato anticipato l’appuntamento al martedì perché domani era in programma la partita di Coppa Italia tra Napoli e Inter. Già una volta la fiction è slittata di una settimana per la Coppa Italia, per cui in Rai hanno ben pensato di anticipare la puntata di questa settimana per evitare un ulteriore slittamento. Cosa è successo oggi e come siamo arrivati al doppio appuntamento settimanale?

Don Matteo 12 in onda giovedì 5 marzo, ecco perché

Semplicemente è accaduto che la partita tra Napoli e Inter è stata rimandata, come quella tra Juventus e Milan, a causa dell’emergenza coronavirus. Saltando la partita di Coppa Italia, la serata del giovedì sera sarebbe rimasta vacante e perché non puntare sull’ottava puntata di Don Matteo 12? E infatti così sarà, per questo oggi sono già andati in onda i promo pubblicitari che danno appuntamento ai fan della fiction a domani. Cosa succederà nell’ottava puntata? Abbiamo lasciato Anna in balia dei suoi sentimenti: pensava di voler perdonare Marco, ma poi ha visto Sara uscire da casa Cecchini e ha cambiato idea. E quindi si è abbandonata tra le braccia di Sergio, che da giorni ormai cercava di avvicinarla in tutti i modi. Alla fine Anna ha baciato Sergio di nuovo e nella prossima puntata ci saranno altro baci!

L’ottava puntata di Don Matteo 12 va in onda giovedì 5 marzo: le anticipazioni

Le anticipazioni sull’ottava puntata rivelano però che la capitana arriverà a una scelta. Naturalmente non sappiamo quale sarà, ma è ovvio che sia una puntata importante. Ci sarà da divertirsi con il maresciallo Cecchini e la zia suora, per la quale si fingerà prete. Infine, don Matteo sarà arrestato dopo le accuse di una ragazza che sosterrà pure di essere sua figlia.