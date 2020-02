Don Matteo 12 stasera non va in onda: motivo e quando torna

Stasera Don Matteo 12 non va in onda: la fiction di Rai 1 in pausa per due settimane

Anche stasera Don Matteo 12 non andrà in onda e per i fan inizia a essere davvero tanta l’attesa per le nuove puntate. Già la settimana scorsa, infatti, la fiction è andata in pausa per lasciare spazio al Festival di Sanremo di Amadeus, dove Fiorello ha anche portato sul palco dell’Ariston la veste del prete più amato della televisione. Trascorse due settimane, molti speravano di potersi concedere una serata di spensieratezza e di emozioni con don Matteo e il resto del cast, ma purtroppo così non sarà. Su Rai 1 questa sera non vedremo la quinta puntata di Don Matteo 12, ma torna invece la Coppa Italia: largo quindi a una nuova partita di calcio.

Perché Don Matteo 12 non va in onda su Rai 1? Il motivo

Se ieri sera abbiamo assistito alla partita tra Inter e Napoli, vinta dalla squadra partenopea, stasera si affronteranno invece il Milan e la Juventus. L’amatissima fiction di Rai 1 mancherà dal piccolo schermo per due giovedì consecutivi e dunque il pubblico riaccoglierà nelle proprie case il maresciallo Cecchini e tutti gli altri protagonisti giovedì prossimo. Sulla pagina Facebook della fiction, infatti, la produzione dà appuntamento al pubblico a giovedì 20 febbraio quando tornerà Don Matteo con la quinta puntata. Sarà una serata da non perdere e non solo per la lunga attesa, ma anche per i colpi di scena che ci attendono. Don Matteo finirà nei guai e verrà accusato di omicidio!

Don Matteo 12 torna in onda giovedì 20 febbraio 2020

Molti spettatori avrebbero preferito un cambio di programmazione della fiction pur di non attendere tanti giorni. Non sarebbe successo nella settimana sanremese, perché va in onda dal martedì al sabato, ma anche in questa settimana sarebbe stato difficile. Tutte le serate della Rai sono ben occupate da altri programmi e da altre fiction. Possiamo anticiparvi che, con molta probabilità, Don Matteo non andrà in onda anche nella prima settimana di marzo: giovedì 5 è prevista infatti la partita di ritorno tra Napoli e Inter.