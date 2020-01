Don Matteo accusato di omicidio nella quinta puntata: le anticipazioni

Anticipazioni Don Matteo 12, la quinta puntata tra due settimane: perché non va in onda il 6 febbraio

La quinta puntata di Don Matteo 12 non andrà in onda giovedì prossimo, 6 febbraio, ma slitterà alla settimana successiva. I fan che proprio non riescono a fare a meno dell’appuntamento settimanale con la famiglia di Spoleto dovranno farsene una ragione, perché giovedì prossimo Rai 1 sarà occupato da una kermesse molto importante! La settimana prossima infatti è la settimana sanremese: dal 4 all’8 febbraio 2020 andrà in onda il 70esimo Festival di Sanremo, con cinque prime serate dal martedì alla finale del sabato. Dunque le anticipazioni di Don Matteo 12 che stiamo per darvi sono utili per sapere cosa succederà tra due settimane. La quinta puntata andrà in onda il 13 febbraio: pronti a scoprire cosa succederà?

Don Matteo 12, le anticipazioni sulla quinta puntata di giovedì 13 febbraio: don Matteo ha investito una ragazza?

Siamo giunti al quinto episodio della 12esima stagione che prende il titolo dal quinto comandamento, Non uccidere. In ospedale arriverà una ragazza di nome Nada e in condizioni molto critiche, dovute a un incidente avvenuto la notte precedente. La ragazza verrà investita da un furgoncino e dai primi indizi sembrerà che alla guida dello stesso potrebbe esserci proprio don Matteo. Anna deciderà di andare al matrimonio della cugina accompagnata da Sergio, e non da Marco. Nel frattempo a Spoleto si avvicinerà un evento molto importante: nel paese arriverà il Papa in visita! Questa occasione terrà molto impegnato Cecchini, che si occuperà dei preparativi dell’evento.

La quinta puntata di Don Matteo 12 in onda il 13 febbraio: le anticipazioni

Il nostro caro maresciallo penserà di omaggiare il Papa preparando l’asado argentino e per essere certo della buona riuscita del piatto penserà di allevare personalmente un maialino! E così vedremo Cecchini passeggiare per Spoleto con il maialino al guinzaglio, ma riuscirà a tenerlo a bada? Il maialino sparirà, ma la sua non sarà una semplice scomparsa perché porterà a misteriose complicazioni… Le anticipazioni sulla quinta puntata di Don Matteo 12 non aggiungono altro: appuntamento al 13 febbraio!