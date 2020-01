Don Matteo 12 anticipazioni seconda puntata: Sofia si avvicina a Jordi

Anticipazioni Don Matteo 12, cosa succederà nella seconda puntata di giovedì 16 gennaio 2020

È iniziata una nuova stagione di Don Matteo e siamo già pronti a darvi le anticipazioni sulla seconda puntata. Il prossimo episodio andrà in onda giovedì 16 gennaio 2020 e conosceremo altri nuovi personaggi della 12esima stagione. Nella prima puntata, intanto, abbiamo scoperto che il rapporto tra Anna e Marco è in bilico. La coppia era impegnata a organizzare il matrimonio, ma un evento inaspettato ha rovinato l’atmosfera da fiori d’arancio. La Capitana si è mostrata molto pensierosa sulla sua vita sentimentale a causa del suo lavoro e di sicuro è una storyline che ci accompagnerà per tutte le puntate di Don Matteo 12. Giovedì 16 gennaio vedremo l’episodio Non nominare il nome di Dio invano. Scopriamo insieme cosa succederà.

Don Matteo 12 seconda puntata, le anticipazioni per giovedì 16 gennaio

Le anticipazioni sulla seconda puntata di Don Matteo 12 cominciano con l’arrivo della piccola Ines, di seri anni. Don Matteo accoglierà la bambina in canonica perché la nonna, che si è sempre occupata di lei, non può più farlo. Nel frattempo, Sofia si ritroverà a gestire una situazione di certo più grande di lei. Un evento che la legherà in modo indissolubile a Jordi, un suo compagno di classe che viene emarginato da tutti. Jordi ha la passione per il ballo e quando danza sono gli unici momenti in cui riesce a ritrovare sé stesso. Ma le anticipazioni non sono ancora finite: c’è altro che possiamo raccontarvi.

Don Matteo 12, le anticipazioni sulla seconda puntata: arriva Sergio a Spoleto

Nella seconda puntata di Don Matteo 12 conosceremo Sergio La Cava, un misterioso uomo che ha scontato una pena di sei anni in carcere e che tornerà a Spoleto spinto da un motivo ben preciso. Il passato oscuro dell’uomo è destinato a sconvolgere le vite degli abitanti di Spoleto, ma soprattutto quella di Anna… Le anticipazioni terminano qui. Se siete interessati a sapere se e quando andranno in onda le repliche delle puntate, trovate qui tutte le risposte.