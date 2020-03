Don Matteo 12, anticipazioni puntata 12 marzo: Jordi dimentica Sofia

Anticipazioni Don Matteo 12 prossima puntata: quando andrà in onda? Appuntamento a giovedì 12 marzo

Le anticipazioni sulla nona puntata di Don Matteo 12 dovrebbero tornare utili sulla prima serata di giovedì 12 marzo 2020. Non saremmo così sicuri, però, che non potrebbero esserci ulteriori cambi nel palinsesto di Rai 1. L’emergenza sanitaria legata al coronavirus sta colpendo anche la televisione e molti programmi andranno in onda senza pubblico, o non andranno in onda per nulla. La Corrida di Carlo Conti, infatti, ha bisogno del pubblico per funzionare e per questo domani non andrà in onda. Per le fiction è discorso totalmente a parte. Non dovrebbe essere necessario mandare in onda Don Matteo 12 prima di giovedì 12 marzo, ma mai dire mai insomma. Vedremo in onda l’episodio Non desiderare la donna d’altri, in cui il maresciallo Cecchini verrà colpito da un disturbo molto molto particolare!

Don Matteo 12 nona puntata: Non desiderare la donna d’altri, le anticipazioni

Cominciamo le anticipazioni sulla nona puntata con il caso dell’episodio: una ragazza scamperà per poco alla morte e sarà don Matteo a salvarla dalle fiamme. Il parroco riuscirà a evitare il peggio, come tante altre volte, dopo aver superato delle pesanti accuse della scorsa puntata. Ma veniamo al maresciallo Cecchini: nel prossimo episodio inizierà a non sentire più le voci maschili, ma solo quelle femminili. Siamo certi che sia un disturbo reale e non uno dei suoi piani per far riavvicinare Anna e Marco? Le anticipazioni infatti aggiungono che questa situazione coinvolgerà in particolare Anna, Marco e… Patatino!

Don Matteo 12, le anticipazioni sulla puntata del 12 marzo: Jordi dimentica Sofia?

Jordi si preparerà a sostenere un provino in una scuola di danza molto importante di Roma. Nonostante le difficoltà, il ragazzo deciderà di provarci, forse anche per non pensare a Sofia. Tra i due sembrerà essere tutto finito dopo che il segreto di Sofia è venuto a galla… Le anticipazioni di Don Matteo 12 sulla nona puntata non aggiungono altro: appuntamento a giovedì prossimo!