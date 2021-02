Domenica Live, Taricone: le verità di Marina La Rosa e Cristina Plevani

Nella puntata del 7 febbraio 2021 di Domenica Live si è parlato di Grande Fratello. Barbara d’Urso ha reso omaggio a Pietro Taricone, scomparso nel 2010 per le ferite riportate dopo essere precipitato durante un lancio con il paracadute lasciando la compagna Kasia Smutniak con la piccola Sophie che aveva 5 anni all’epoca. La conduttrice ha sempre mostrato una certa sensibilità nei confronti del terzo classificato della prima edizione del reality show che conquistò tutti per la sua storia d’amore con la vincitrice Cristina Plevani.

Durante il ricordo di Taricone Barbara d’Urso ha svelato un aneddoto riguardo la partecipazione dell’ex concorrente in un suo programma, Uno Due Tre Stalla, in qualità di presidente di giuria:

“Che ricordi meravigliosi, ho passato settimane per convincerlo. Voleva fare solo cinema e non televisione. C’era un bel rapporto d’amicizia e, quindi, ha deciso di farlo”

A Domenica Live Marina La Rosa ha svelato alla d’Urso e al pubblico di Canale 5 che con Pietro Taricone non c’è mai stato un bacio né durante il Grande Fratello né una volta fuori dalla Casa. La donna si è definita come un elemento disturbatore in quel contesto agli occhi della coppia Taricone-Plevani:

“Lei era molto innamorata e vedeva in me una rivale, cosa non vera”

Grande assente in questo spazio è stata Cristina Plevani. La padrona di casa ha dichiarato che lei non preferisce parlare di Taricone. La donna ha sempre parlato con dolore della scomparsa del suo ex compagno e anche in tv non sono mancate le occasioni in cui si è lasciata andare sopraffatta dall’emozione, non riuscendo a trattenere le lacrime. Di recente ha rotto il silenzio solo ricordando che i rapporti con l’uomo, nella Casa più spiata d’Italia, furono tutt’altro che idilliaci.

Ha sempre trovato fuori luogo e irrispettoso commuoversi nei confronti di chi ha più diritto di lei di piangerlo. Cristina ha mandato un videomessaggio a Barbara. Su Pietro si è limitata a dire che oggi è una giornata del ricordo; ricordo pieno di affetto, malinconia e un pizzico di dolore. Poi, invece, ha cambiato argomento e si è rivolta ai suoi ex compagni d’avventura non nascondendo la sua voglia di ritornare indietro e rifare tutto uguale:

“Quando penso a voi mi ritengo una persona fortunata. Spero di rivedervi presto”

Dopo aver omaggiato Taricone, la d’Urso ha ricordato insieme ai concorrenti della prima versione classica del GF tutti i vincitori del reality show.