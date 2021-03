Domenica Live: Rosalinda incontra Nicolò Zenga e replica a tono a Dayane

Amore vero o amore finto quello tra Rosalinda Cannavò – la ‘fu’ Adua Del Vesco – e Andrea Zenga? Il tema è stato nuovamente dibattuto a Domenica Live, nel corso della puntata in onda il 28 marzo. Nel salotto di Barbara d’Urso è sbarcata l’attrice siciliana, che ha assicurato che il suo sentimento è genuino.

Di recente Dayane Mello, ex amica per la pelle di Rosalinda, ha dichiarato che la relazione con Zenga sia solo a favor di telecamere. “Non posso che sorridere. A Dayane ho voluto bene, ho cercato di portare massimo rispetto alla nostra amicizia. Ho fatto tanti passi verso di lei, fuori dal GF, nonostante mi ha attaccato. Ad oggi non devo difendermi da niente, tantomeno da lei”, ha commentato l’attrice, evidentemente contrariata dalle parole della modella brasiliana.

“Dayane è una contraddizione continua”, ha aggiunto la Cannavò che ha poi rilasciato una frase tanto curiosa quanto criptica: “Lei secondo me è influenzata da qualcuno, magari una persona esterna”. Barbara d’Urso ha voluto vederci più chiaro e ha domandato chi sia quel “qualcuno”. Adua non ha però fornito ulteriori spiegazioni.

Dopo aver affrontato il capitolo ‘Dayane’, Rosalinda ha ricevuto un videomessaggio da suo padre, che le ha espresso stima e affetto. IL filmato ha colpito particolarmente l’attrice che non ha trattenuto le lacrime dall’emozione.

Nicolò Zenga incontra Rosalinda Cannavò a Domenica Live

Rosalinda, nel corso dell’ospitata, ha incontrato anche suo ‘cognato’, Nicolò Zenga, fratello di Andrea. I due, ha specificato la stessa Cannavò, non si erano mai visti prima di incrociarsi oggi nel dietro le quinte del talk.

“Vedo felice Andrea e sono contento per lui”, ha rimarcato Nicolò, che ha spiegato che non ha mai visto la fidanzata del fratello non per attriti personali ma semplicemente perché tra restrizioni legate alla pandemia e lavoro non era mai riuscito ad incontrarla.

Nicolò è poi passato a parlare del complesso legame con papà Walter. Oggi il rapporto si sta ‘sghiacciando’, dopo il gelo siderale durato anni. “Sono molto soddisfatto”, ha dichiarato il giovane in merito alla piega che sta prendendo la sua situazione familiare.

Dopo la conclusione del GF Vip, l’ex calciatore ha rivisto i figli Andrea e Nicolò, il primo passo, positivo, verso il superamento delle incomprensioni. “Oltre ad esserci visti, ci sentiamo spesso al telefono”, ha chiosato il giovane, molto soddisfatto di come stanno andando le cose.