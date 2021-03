Dayane Mello: “Adua e Zenga? Sfruttano la tv, conta cosa succede a letto”

Dayane Mello, ospite del format web Casa Chi, è tornata a parlare della sua esperienza al Grande Fratello Vip 5 e di diversi personaggi che hanno condiviso con lei il percorso nel reality di Canale Cinque. Tante le confidenze interessanti rilasciate dalla sudamericana che per la prima volta ha dichiarato pure di avere un ‘lui’. Spazio poi al capitolo ‘Rosalinda – Andrea Zenga (“Bisogna vedere a letto come va…”), al rifiuto del Big Brother brasiliano e alle parole di stima per Giulia Salemi.

“Il percorso è finito e ora mi interessa dell’oggi”, ha esordito la modella brasiliana che ha spiegato che, seppur con la Cannavò parla, con “Giulia Salemi c’è un’amicizia diversa” perché c’è più affinità. “Rosalinda la sento – rimarca -, ma è fidanzata. Quando avremo l’opportunità di vederci, ci vedremo. Però Giulia è più vicina a me”.

Andrea Zenga – Adua Del Vesco, Dayane: “Conta come va a letto”

Dayane, nel suo stile schietto, ha affermato che la relazione “non la convince affatto” e che sia stata imbastita per “creare qualcosa per restare fino alla fine” nel programma. “La chimica non l’ho vista, ma vedremo cosa succederà”. E ancora: “Credo che stiano sfruttando molto la televisione, ma bisogna vedere nel letto come va, che è la cosa che importa”. Parole agrodolci, a onor del vero più agro che dolci, che confermano una volta di più lo scetticismo che la Mello nutre nei confronti dell’interprete siciliana.

Dayane ha aggiunto che con l’attrice si è persa di vista nella Casa più spiata d’Italia in quanto lei stessa usciva da una tragedia familiare mentre la Cannavò era reduce da una relazione di 10 anni, con Giuliano, prima di legarsi al figlio di Walter Zenga. “Penso che stia soffrendo per questa cosa di Giuliano”, ha confidato, per poi rifilare un’altra stoccata alla sicula: “Rosalinda non mi è chiara ancora oggi, Dayane o si ama o si odia. Lei non è risultata chiara a molti, non solo a me”.

Durante la chiacchierata la modella ha anche detto, come già fatto di recente, che al Grande Fratello Vip 5 non c’è stato alcun uomo che le abbia fatto battere il cuore all’impazzata e che le abbia fatto scattare la “chimica”. Con Oppini, inizialmente, pareva che qualcosa fosse scattato, o no? “Francesco ci sa fare con le donne, ma non è il mio genere di uomo. Però mi piaceva la tensione che mi dava”, ha chiosato.

A proposito di amori. Non c’era nessuno ad attenderla quando è uscita dallo show della rete ammiraglia di Mediaset? “C’è qualcuno, ma parliamo di una persona che da più di 10 anni va e viene dalla mia vita”, ha confessato, sorprendendo un po’ tutti. Quindi? “Forse ho trovato il fidanzato”, ha concluso. Al momento la modella ha preferito non rivelare l’identità dell’uomo.

Spazio infine al lato professionale: la Mello ha reso noto di aver rifiutato di partecipare al Grande Fratello Vip brasiliano. Sarà però presente nel nuovo videoclip di Cristiano Malgioglio.