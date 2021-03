Dayane Mello sulla battuta volgare di Oppini: “Che figura di me…”

Nello studio di Live-Non è la d’Urso Dayane Mello ha sfidato le cinque sfere. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato che è sempre stata se stessa in questa esperienza televisiva. Sull’avvicinamento nella Casa di Cinecittà con Francesco Oppini, la modella ha ammesso che tra loro c’è stata una bella chimica, erano molto amici e si sono divertiti tanto insieme. Per delle cose ha detto nei confronti delle donne ha cambiato idea subito e si è detta molto dispiaciuta per questo. Nessuno dei due si è spinto oltre al semplice rapporto di amicizia. Inoltre ha confessato che il figlio di Alba Parietti è molto innamorato di Cristina, la sua attuale compagna, ma è molto giocherellone e probabilmente avrà giocato anche con altre donne. Ha fatto molto discutere la battuta volgare di Franco Oppini, il padre di Francesco. L’uomo ha detto in una diretta social che il figlio è stato stoico perchè si sarebbe portato a letto Dayane Mello. La brasiliana ha replicato in tv dicendo:

“Non so se ridere o essere triste al commento del padre di Francesco. La figura di merda l’ha fatta lui non io”

Com’è il rapporto tra Dayane e Rosalinda Cannavò? Nella puntata di Non è la d’Urso del 21 marzo 2021, dopo lo scontro tra Cecchi Paone e Zenga, la modella ha confessato che si sono prese al primo sguardo, l’ha scelta nel momento in cui ha visto che era una brava ragazza. Le ha fatto capire che era lavoro, non la vita reale. In cinque mesi e mezzo lei l’attrice avrebbe avuto troppi alti e bassi, e Dayane era troppo sotto nel gioco:

“Non era stimolante stare insieme a lei. Dopo un po’ consumava la mia energia. Mi sono così aggrappata a nuove energie. Lei non mi ha mai fatto mai capire cosa volesse”

La brasiliana ha fatto sapere che oggi sente Rosalinda su Whatsapp, sono amiche. Quando passerà questo brutto momento si incontreranno, ma non è adesso il momento. Un altro tema affrontato da Barbara D’Urso riguarda le accuse della televisione brasiliana a quella italiana, riguardo una presunta discriminazione subita nei confronti dell’ex concorrente del GF Vip. La donna ha svelato che i commenti di Balotelli, le frasi sessiste di Oppini e altre cose sono state percepite in maniera diversa in Brasile.

Dayane Mello a Live-Non è la d’Urso: la difficile infanzia e le parole sulla madre

L‘infanzia di Dayane Mello è nota a tutti. La madre l’ha abbandonata all’età di quattro anni. Quando era piccola mangiava per strada e dai vicini. Sa quanto è importante essere serena adesso, per sua figlia. Da sua madre non ha mai ricevuto coccole, ma l’ha sentita di recente e hanno chiacchierato qualche ora.