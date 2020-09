Continua a essere chiacchieratissima la contessa Patrizia De Blanck che da quando è entrata al Grande Fratello Vip ha seminato il ‘panico’. Parolacce a raffica, spogliarelli integrali a sorpresa e liti. A Domenica Live, nella puntata in onda il 20 settembre 2020, è emerso un altro curioso aneddoto sulla donna romana. Non proprio un complimento. A riferirlo Andrea Ripa di Meana, che si dichiara suo amico. l’uomo ha detto che la contessa non ha un buon rapporto con il lavaggio del proprio corpo. A fargli eco, Serena Grandi. “Lo sa tutta Roma”, ha chiosato l’attrice, scatenando l’interesse di Barbara d’Urso che ha strabuzzato gli occhi non credendo alle proprie orecchie. Karina Cascella, invece, ha rifilato una stoccata ad Andrea Ripa di Meana, sostenendo che un buon amico non si permette di dire simili cose.

“Patrizia De Blanck non si lava”, lo spiffero di Andrea Ripa di Meana e Serena Grandi a Domenica Live

Chi segue le vicende della Casa più spiata d’Italia, avrà notato una grande lavatrice nella dimora che ospita gli inquilini del Grande Fratello Vip 5. “Evidentemente qualche autrice che conosce bene la Contessa sa che non si lava. Un giorno la butteranno dentro per farle fare una centrifuga”, ha chiosato Andrea Ripa di Meana. La d’Urso è rimasta assai sorpresa dalla dichiarazione: “No, fermi. Questa è una notizia choc! Cioè la contessa non si lava?“. L’uomo ha quindi sostenuto che nella Capitale la voce è risaputa. La questione è stata confermata anche da Serena Grandi la quale ha aggiunto che con la De Blanck ha pure fatto un reality per tre mesi e che lei “non è incline a fare la doccia tutti i giorni”. Barbara è rimasta nuovamente meravigliata, raccontando che non conosce nessuno che non si lava quotidianamente. A chiudere simpaticamente l’argomento ci ha pensato un altro ospite, Marco Baldini: “Non ha problemi con il distanziamento sociale”.

Domenica Live, Franco Oppini contro Alba Parietti

In studio a Domenica Live si è discusso di un altro episodio che ha coinvolto la contessa: la lite telefonica avuta con Alba Parietti al GF Vip. Quest’ultima è stata apostrofata dalla De Blanck con un termine tutt’altro che lusinghiero: “Str…za”. La showgirl piemontese ha immediatamente chiamato in diretta, avendo un ruvido confronto con la romana. La vicenda non è affatto piaciuta a Franco Oppini, ex marito di Alba e padre di Francesco, che figura tra gli inquilini del Gf Vip 5. “Fai più la madre e meno la Parietti”, ha tuonato l’attore a Domenica Live, auspicando che l’ex moglie, in futuro, eviti di offuscare il percorso televisivo del figlio.