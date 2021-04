Domenica Live parte male, d’Urso contro Brosio: tirata in ballo la Ventura

Parte male la nuova edizione di Domenica Live. Nella puntata in onda domenica 4 aprile 2021, nel giorno di Pasqua, la padrona di casa Barbara d’Urso ha dovuto subito fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Nello spazio dedicato all’emergenza Coronavirus Barbarella ha litigato con Paolo Brosio ed è stata costretta a chiudere il microfono dell’opinionista e giornalista.

Tutto è iniziato quando Paolo Brosio ha raccontato la sua esperienza col Covid-19. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip ha combattuto contro il maledetto virus qualche mese fa. Brosio stava spiegando le cure che ha dovuto affrontare quando è stato interrotto dall’altro ospite di Domenica Live, il virologo Matteo Bassetti.

L’esperto, assai adirato, ha invitato Paolo Brosio a svolgere il suo mestiere e a non dare consigli medici. Bassetti ha dunque tirato in ballo Simona Ventura, con la quale ha litigato a Cartabianca di Bianca Berlinguer. “Ho avuto questa discussione con un’altra sua collega, fate il vostro lavoro non quello dei medici”, ha risposto seccamente Bassetti. Un riferimento, quello alla Ventura, che non è passato inosservato al pubblico di Domenica Live.

Tra Barbara d’Urso e Simona Ventura non corre infatti buon sangue. La d’Urso ha preferito non commentare il riferimento alla collega della Rai ma ha chiarito che nelle sue trasmissioni i consigli di salute vengono dati solo ed esclusivamente da medici ed esperti del settore.

Barbara d’Urso ha poi chiuso il microfono di Paolo Brosio che continuava a protestare contro Matteo Bassetti. “Paolo per favore non mi far iniziare così”, ha chiesto la conduttrice. Appello che non è stato accolto da Brosio, che ha cercato di dire la sua in tutti i modi fino a quando non è stato messo a tacere.

Nonostante lo screzio nella prima parte di Domenica Live Barbara d’Urso e Paolo Brosio hanno subito fatto pace. La trasmissione è infatti andata avanti con la celebrazione dei cento anni di Anna, detta Annina, la madre di Brosio. La donna è molto legata alla d’Urso, che segue ogni giorno in televisione.