Domenica Live e Domenica In: chi sono gli ospiti dell’11 novembre 2018

Chi sono gli ospiti della prossima domenica a Domenica Live e Domenica In

Tutto pronto per la nuova sfida televisiva tra Mara Venier e Barbara d’Urso. Come sempre le due puntate di Domenica In e Domenica Live saranno ricche di ospiti e contenuti. Ma chi ci sarà la prossima domenica, 11 novembre 2018? Da parte di Rai Uno sono trapelate fino ad oggi poche anticipazioni. Zia Mara si è limitata ad annunciare sul suo profilo Instagram che intervisterà il suo ex marito, oggi carissimo amico, Jerry Calà. Non è la prima volta, in questa edizione, che la conduttrice veneziana ospita persone importanti della sua vita: qualche puntata fa ha accolto in studio l’ex compagno Renzo Arbore. Secondo TvBlog ci sarà Asia Argento, che parlerà della sua relazione con Fabrizio Corona. Sugli altri ospiti non si sa nulla, eccetto il ritorno di Alessia Macari al gioco del tabellone. La Ciociara riprende il posto che nelle ultime puntate è stato occupato dalla Miss napoletana Fiorenza D’Antonio: le due, stando alle ultime news, si alterneranno per tutto l’anno.

Barbara d’Urso annuncia gli ospiti di Domenica Live

Chi ci sarà invece a Domenica Live? Come annunciato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, ritroveremo in studio la Marchesa d’Aragona, che si sottoporrà alla macchina della verità. Non solo: Daniela Del Secco avrà pure un confronto con Maria Monsé, con la quale ha condiviso l’esperienza al Grande Fratello Vip. Nel contenitore domenicale di Canale 5 torneranno poi Marco Carta – che solo qualche settimana fa ha fatto coming out alla corte di Barbarella – e Loredana Lecciso. Ma ci sarà anche Gessica Notaro, che racconterà la sua drammatica storia. In più si riprenderà il talk sui Vip “caduti in disgrazia” e con problemi economici.

Domenica In e Domenica Live: chi sta vincendo tra i due

Chi sta vincendo tra Domenica In e Domenica Live? Al momento la guerra è in parità: i dati delle due trasmissioni sono pressoché simili e a volte una vince sull’altro giusto per pochi punti in più. Quel che certo è che per il momento Barbara d’Urso e Mara Venier, da anni amiche, hanno interrotto ogni tipo di rapporto.