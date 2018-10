Quali saranno gli ospiti di Domenica Live domenica 21 ottobre 2018

Quella di domenica 21 ottobre 2018 si preannuncia un’altra puntata scoppiettante per Domenica Live. Barbara d’Urso ha anticipato a Pomeriggio 5 due personaggi che ospiterà nel suo salotto domenicale. In primis Paris Hilton, la famosa ereditiera e deejay, che manca dall’Italia da tempo. La d’Urso farà poi la sua prima intervista a Jasmine Carrisi, la figlia 17enne di Albano e Loredana Lecciso. Ovviamente non mancheranno gli altri ospiti e tra i tanti argomenti di cui si dibatterà in studio si affronterà di nuovo il caso dei “Vip caduti in disgrazia”, ovvero quei personaggi famosi che non riescono a vivere con una giusta pensione nonostante i fasti del passato nel mondo dello spettacolo. Basterà tutto questo a battere Domenica In e Mara Venier?

Domenica Live: buoni ascolti ma continua a vincere Mara Venier

L’edizione in corso di Domenica Live non ha di certo tradito le aspettative: è uno dei programmi più seguiti di Canale 5, complice le interviste e le storie che vengono trattate da Barbara d’Urso. Eppure il ritorno di Mara Venier con Domenica In sta dando del filo da torcere. La zia Mara, che finisce un’ora prima di Barbarella, è molto apprezzata e in sovrapposizione vince quasi sempre Domenica In. Anche se – va ricordato – il programma di Rai Uno ha meno inserzioni pubblicitarie rispetto a quello di Mediaset.

La guerra domenicale tra Mara Venier e Barbara d’Urso

Nell’ultimo periodo è scoppiata a una vera e propria guerra tra Mara Venier e Barbara d’Urso. Amiche fin dallo scorso settembre, le due oggi si danno battaglia a colpi di frecciatine e ospiti prestigiosi. Riusciranno a riconciliarsi alla fine della stagione televisiva?