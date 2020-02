Domenica Live non va in onda il 9 febbraio: la decisione di Mediaset

Barbara d’Urso si prende una pausa in occasione della domenica sanremese. Ecco cosa vedremo al posto di Domenica Live

Dopo un’intera settimana dove Mediaset ha letteralmente rinunciato ai suoi programmi di punta in occasione dello show canoro in onda su Rai 1, ecco che arriva un’altro cambio di programmazione. Il 9 febbraio 2020 non andrà in onda Domenica Live, il talk show di Barbara d’Urso dove si discute di attualità e gossip italiano. La conduttrice farà a meno quindi della sfida con Mara Venier: la padrona di casa di Domenica In sarà in diretta dal teatro dell’Ariston di Sanremo per intervistare i 24 cantanti dell’ultima edizione della kermesse, compreso il vincitore proclamato da Amadeus sabato 8 febbraio. Anche l’anno scorso Canale 5 fece una mossa identica: si teme il confronto degli ascolti? Ma cosa vedremo al posto di Domenica Live? Scopriamolo insieme.

Domenica Live si trasforma in Domenica Rewind: cosa verrà trasmesso

Stando a quanto si apprende, domenica Live non andrà in onda. Barbara d’Urso rimanda la sfida con la Venier, dopo la recente pace ritrovata tra le due, la quale sarà impegnata in una puntata interamente dedicata al Festival di Sanremo, appuntamento che si prolunga rispetto al solito e che durerà fino alle 18.45 per dar spazio all’Eredità. Ma come verranno intrattenuti i fedeli telespettatori della d’Urso? Il pubblico di Canale 5 si potrà godere Domenica Rewind, dove verranno riproposte le migliori interviste delle scorse edizioni. Stessa decisione presa per il Grande Fratello Vip: il reality infatti non è stato trasmesso venerdì 7 febbraio ma rimandato a lunedì 10 febbraio, con al timone Alfonso Signorini, affiancato da Pupo e Wanda Nara.

Confermato Live-Non è la d’Urso

Convalidata la messa in onda di Live-Non è la d’Urso che verrà trasmessa domenica sera alle 21.20. Ampio spazio al salotto dedicato al Grande Fratello Vip in vista della diretta del lunedì. Non mancheranno le buste choc con contenuti inediti sui concorrenti del reality. Probabile ospite Luigi Favoloso che tornerà sulla delicata vicenda della ex compagna Nina Moric e le accuse di violenza a suo carico.