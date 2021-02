Domenica Live, Matilde Brandi crolla: d’Urso confessa le sue pene d’amore

Matilde Brandi, ospite di Barbara d’Urso a Domenica Live, è tornata a parlare della fine della relazione con Marco, l’uomo con cui ha condiviso 17 anni d’amore (l’ex coppia ha avuto anche due gemelle, Sofia e Aurora, di quindici anni). Un amore naufragato pochi mesi fa: la parola fine l’ha voluta scrivere Marco, lasciando Matilde poco dopo la sua uscita dal Grande Fratello Vip 5.

“17 anni, un grande amore, lo sarà per sempre; è come vivere un piccolo lutto, lo sto metabolizzando, è passato qualche mese”, ha raccontato la Brandi, singhiozzando e con le lacrime in viso. La batosta sentimentale è fresca e per questo fa ancora molto male. Tuttavia l’ex star de Il Bagaglino precisa che nonostante la rottura sia maturata in un modo piuttosto crudo (la Brandi sostiene che Marco l’abbia piantata con un sms) il suo ex è un “grande padre”.

Le confessioni dell’ex gieffina hanno colpito la padrona di casa, che ha confidato di aver lei stessa vissuto una situazione simile in passato. “Anche io l’ho vissuto come un lutto. Perché una separazione la vivi come un fallimento familiare, ti fai mille colpe. ‘Ora i miei figli cresceranno senza un padre’ pensi… Anche io sono dimagrita tanti chili, ma l’importante è che i figli siano sereni. Credimi, sono più vecchia di te e ci sono già passata”, ha spiegato Barbara d’Urso, consigliando la Brandi.

Matilde, sempre tra singhiozzi e lacrime, ha poi aggiunto che sta pian piano cercando di uscire dal periodo buio in cui si è ritrovata dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Matilde Brandi e il gossip su Ermito e Myriam Catania

Il GF Vip avrebbe provocato un terremoto sentimentale anche nella vita di Myriam Catania, che starebbe attraversando un periodo di profonda crisi con il marito Quentin Kammermann (si parla addirittura di addio già consumatosi). A renderlo noto è stata proprio Matilde che di recente, intervenuta nel format Casa Chi, ha dichiarato che l’attrice e il pubblicitario francese sarebbero ai ferri corti. Un commento giunto dopo che si è fatto strada il gossip che vorrebbe Myriam e Mario Ermito molto vicini.

L’attore ha smentito lo spiffero ‘rosa’, ma secondo la Brandi, amica della Catania, il feeling ci sarebbe: resta da capire se tale affiatamento sarà ‘solo’ relegato a una semplice amicizia o se nascerà qualcosa di più.

Myriam e Mario, nonostante siano stati entrambi concorrenti del GF Vip 5, non si sono mai incontrati nella Casa più spiata d’Italia (Ermito ha fatto il suo ingresso quando l’attrice era già stata eliminata). I due si sono conosciuti in seguito, nel dietro le quinte dello show.