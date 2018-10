Grecia Colmenares a Domenica Live, gaffe su Domenica In: stoccata di Barbara d’Urso a Mara Venier

Continua lo scontro tra Domenica In e Domenica Live, così come le frecciatine tra Barbara d’Urso e Mara Venier. Anche questa domenica la napoletana non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata alla concorrenza. Stoccata un po’ forzata visto che Barbarella è stata costretta a parlare della trasmissione della sua collega. È stata Grecia Colmenares – diva delle telenovelas sudamericane – a tirare in ballo Domenica In, rivelando di aver scritto sui social network che era ospite del programma di Rai Uno anziché di quello di Mediaset. Una gaffe che la venezuelana ha raccontato allegramente, forse perché non conscia della guerra dell’auditel che sta infuocando da quasi un mese la tv italiana e che, forse, ha rotto la lunga amicizia tra la d’Urso e la Venier.

La replica di Barbara d’Urso a Grecia Colmenares

“Ho scritto sui social Domenica In e non Domenica Live”, ha rivelato Grecia Colmenares a Barbara d’Urso. Una confessione che ha lasciato parecchio perplessa la presentatrice italiana. Che ha poi preso la palla al balzo per lanciare una frecciatina a Domenica In e a Mara Venier. “Quanti follower hai? 20 mila? E va bè regaliamo questi 20 mila telespettatori alla concorrenza. Io sono una donna generosa”, ha detto la d’Urso. Una risposta che ha scatenato il popolo dei social network, tra chi ha amato la replica di Barbara e chi invece si è schierato dalla parte della Venier.

Il VIDEO della gaffe di Grecia Colmenares:

Mara Venier a Tv Talk: “Non faccio la guerra a nessuno”

Se Barbara d’Urso non si è ancora espressa sulla faccenda, Mara Venier ha detto a Tv Talk di non avere nulla contro la dottoressa Giò. “Da parte mia non c’è nessuna guerra”, ha sentenziato la veneziana.