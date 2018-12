Domenica Live ridotto da gennaio: le soap al posto di Barbara d’Urso

La domenica di Canale 5: il nuovo palinsesto che sfiderà Domenica In

Finisce una delle sfide più belle di questa stagione televisiva, quella che vede protagoniste le due padrone di casa domenicali Mara Venier e Barbara D’Urso. Infatti, Domenica Live e Domenica In nel 2019 non si affronteranno più a colpi di share. Con l’anno nuovo, la conduttrice napoletana Barbara D’Urso sarà al timone di ben 5 programmi, entrando nelle tv di milioni di italiani. Oltre a Pomeriggio 5 e Domenica live, la vedremo nella sitcom La Dottoressa Giò, nel reality GF Nip e in un programma ancora avvolto nel mistero, affiancata da Cristiano Malgioglio. In merito al programma Domenica Live, è certo che andrà in onda sempre di domenica ma solo alle 17.20, non sfidando più quindi il diretto concorrente Domenica In capitanato da Mara Veneir. Quest’ultimo, allora, contro chi si batterà? Bubino Blog ha da poco rivelato il nuovo palinsesto Mediaset nell’orario che precede la messa in onda di Domenica Live, dalle 13.40 alle 17.20.

Canale 5: ecco le soap che sfideranno la Domenica In di Mara Venier

A riportare le ultime notizie è BubinoBlog, che rivela quali saranno le soap che animeranno il pomeriggio domenicale prima della messa in onda di Domenica Live. Fino a poco tempo fa, grazie ad alcune fonti pubbliche, si era parlato di un film-tv canadese in arrivo sulla rete Mediaset. Ma è proprio nelle ultime ore che il blog ha smentito riportando l’ultima versione della domenica pomeridiana di Canale 5. Ecco le soap che si batteranno contro Domenica In e i loro rispettivi orari a partire dal 6 gennaio. Alle 13.40 arriverà L’Arca di Noè, alle 14 la storica soap opera Beautiful, alle 14.30 Una vita e, infine, alle 16.20 Il Segreto. Nella giornata di domenica 6 gennaio verrà trasmesso Domenica Rewind alle 17.20, mentre a partire dal 13 gennaio tornerà come di consueto Domenica Live, contenitore Mediaset che andrà sempre in onda alle ore 17.20, più tardi del suo orario abituale.

Barbara D’urso al timone di 5 programmi nel 2019

La conduttrice dell’ammiraglia Mediaset, Barbara D’urso, sarà impegnatissima nell’anno che sta per arrivare dimostrando, ancora una volta, di avere una tempra unica nel portare a termine tanti progetti contemporaneamente. Da vera stacanovista, dopo una carriera costellata di successi, continua imperterrita nella sua ascesa mediatica. Oltre a Pomeriggio 5 e Domenica Live, alla sitcom Dottoressa Giò e al ritorno del GF Vip, è in arrivo un nuovo progetto. “Stamattina vi svelo qualcosa “, scrive sul post di Instagram Barbara D’Urso il 27 dicembre. “Io e il mio amico Cristiano Malgioglio siamo insieme per un progetto di lavoro top secret. Sapete dove??? Ve lo dirò presto #buonagiornata #staytuned #apresto #colcuore“, aggiunge la conduttrice. Cosa dobbiamo aspettarci? Lo scopriremo presto!